MEC Estende Prazo para Chamada da Lista de Espera do Fies 2023/1

De acordo com as regras do programa, os candidatos pré-selecionados na lista de espera terão três dias após a sua pré-seleção para complementar a inscrição no site do Fies. A lista de documentos necessários para a complementação da inscrição está disponível no edital do Fies. Os estudantes que não comprovarem as informações nesse prazo perderão o direito ao financiamento.

O edital estabelece ainda que, após comprovar as informações dadas no momento da inscrição, o estudante selecionado na lista de espera deverá fazer a validação dos seus documentos.

A validação das informações deve ser feita em até 5 dias úteis na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) das instituições de ensino. De acordo com o edital, para realizar essa validação, os estudantes devem realizar a entrega física ou digital/eletrônica de documentação exigida.

É necessário também validar as informações em um agente financeiro no prazo de até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA.