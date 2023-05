Mega-Sena 2592: Sorteio de R$ 3 milhões neste sábado, 13/05

Neste sábado, dia 13 de maio, será realizado o sorteio do concurso 2592 da Mega-Sena, uma das loterias mais famosas do Brasil. Com um prêmio principal estimado em R$ 3 milhões, muitas pessoas já estão apostando na esperança de se tornarem milionárias da noite para o dia.

O sorteio será realizado às 20h no horário de Brasília, na cidade de São Paulo. Quem quiser participar deve fazer suas apostas até às 19h, tanto nas casas lotéricas quanto pelo site da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5,00.

Expectativas para o prêmio

A Mega-Sena concurso 2592 tem expectativas de gerar muita emoção e suspense aos jogadores e curiosos que acompanham as loterias. Se nenhum apostador acertar as seis dezenas sorteadas, o valor será acumulado para o próximo concurso, aumentando ainda mais a premiação.

Apesar de não atingir a magnitude dos prêmios anteriores concedidos pela mesma loteria, os R$ 3 milhões em disputa têm o poder de assegurar sossego e estabilidade financeira por tempo indeterminado.

Mega-Sena: saiba tudo sobre a loteria mais famosa do Brasil

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por seus grandes prêmios e sorteios realizados duas vezes por semana. A loteria é gerenciada pela Caixa Econômica Federal e é a preferida de muitos brasileiros que buscam mudar de vida com uma única aposta.

História da Mega-Sena

A Mega-Sena foi criada em 1996 e, desde então, tem feito muitos ganhadores em todo o país. A primeira edição dessa loteria foi realizada em 11 de março de 1996 e, após isso, se tornou o jogo mais popular do Brasil.

Como jogar na Mega-Sena

Para jogar na Mega-Sena, é necessário escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. O apostador também pode escolher a opção “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a opção “Teimosinha”, em que o mesmo jogo é repetido por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Sorteios da Mega-Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, sempre às quartas-feiras e aos sábados, às 20h. O sorteio é feito por um globo com 60 bolas numeradas, sendo que as 6 bolas sorteadas formam a combinação vencedora.

Premiação da Mega-Sena

A premiação da Mega-Sena é dividida em três faixas: Quadra, Quina e Sena. A Quadra é a premiação para quem acertar 4 números, a Quina é para quem acertar 5 números e a Sena é a premiação máxima, para quem acertar os 6 números sorteados.



O valor do prêmio da Sena varia a cada concurso, sendo que parte do valor arrecadado é destinado ao prêmio acumulado. O prêmio da Sena acumula sempre que nenhum apostador acerta os 6 números sorteados.

Probabilidades de ganhar na Mega-Sena

As probabilidades de ganhar na Mega-Sena variam de acordo com o número de dezenas escolhidas na aposta. A chance de acertar os 6 números da Sena com uma aposta simples (6 números) é de 1 em 50.063.860. Já a chance de acertar a Quina com a mesma aposta é de 1 em 154.518, e a chance de acertar a Quadra é de 1 em 2.332.

Curiosidades sobre a Mega-Sena

Desde sua criação, a Mega-Sena já premiou milhares de pessoas em todo o Brasil, com prêmios milionários que mudaram a vida de muitos sortudos. O maior prêmio da história da Mega-Sena foi de R$ 306,7 milhões, distribuído em janeiro de 2020 para um apostador de São Paulo.

Jogar na Mega-Sena é uma forma de tentar a sorte e ter a chance de ganhar um prêmio milionário. No entanto, é importante lembrar que as chances de acertar as seis dezenas são baixas e que é preciso jogar com responsabilidade, sem comprometer o orçamento doméstico.