Mega-Sena 2595 Sorteia R$ 39 Milhões no Dia 24 de Maio

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (24) o concurso 2595 da Mega-Sena. A modalidade lotérica mais famosa do país está com o prêmio principal estimado em R$ 39 milhões e pode transformar jogadores sortudos em novos milionários do país.

Em todo o país, milhares de pessoas já fizeram suas apostas na Mega-Sena. Quem ainda não jogou, mas tem interesse, precisa correr. A Caixa realizará o sorteio às 20h de hoje, ou seja, os jogadores têm apenas algumas horas para realizarem suas apostas.

Embora a Mega-Sena atraia muita gente, não é fácil acertar os números sorteados. Contudo, as apostas costumam ser volumosas porque os valores dos jogos são relativamente baixos. Isso sem contar na enorme recompensa oferecida, com valores milionários.

De todo modo, é muito difícil acertar na Mega-Sena, mas isso não afasta os jogadores. As apostas carregam o sonho dos apostadores, que torcem para ganhar milhões de reais de uma hora para outra.

Cabe salientar que a Caixa não premia apenas os apostadores que acertam todas as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena. Aqueles que fazem a quina ou a quadra também são premiados. Entretanto, os valores pagos são bem menores que o principal.

Jogue na Mega-Sena 2595 sem sair de casa

A Mega-Sena é a loteria mais famosa do país e atrai milhões de pessoas para os seus concursos. Todavia, as chances de acerto são muito pequenas, ainda mais quando os jogadores fazem apenas uma aposta simples para concorrer.

A título de comparação, enquanto uma aposta simples, com seis números, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões, um jogo com 20 dezenas escolhidas dá uma chance de acerto em 1.292.

Isto é, os apostadores terão muito mais chances de faturar o prêmio principal se escolherem mais dezenas para jogar, contudo, isso não é garantia de que irão acertar os números sorteados.

Seja qual for a aposta feita, as pessoas que quiserem se arriscar e fazer um ou vários jogos na Mega-Sena 2595 poderão escolher uma das três maneiras abaixo:

Em agência lotérica credenciada;

No site oficial da Caixa;

No aplicativo de loterias da Caixa.

Os interessados em apostar pela internet devem ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa. O apostador precisa fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

A saber, não é possível fazer um único jogo simples pela internet. Acontece que o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá apostar caso seu jogo não alcance esse valor.

Por isso, o apostador deverá realizar vários jogos simples da Mega-Sena para alcançar o valor mínimo. Outra opção consiste em fazer um único jogo da modalidade, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.



Ademais, o jogador poderá apostar em outras modalidades, como Lotofácil e Quina. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e fazer seus jogos em casa.

Aposta mínima custa R$ 5,00

Para jogar na Mega-Sena 2595, o apostador deverá escolher seis números entre as 60 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 1 a 60. A aposta mínima, que custava R$ 4,50 até o final de abril, teve uma leve elevação em seu valor e agora custa R$ 5,00. Veja os novos valores abaixo.

As apostas feitas devem ter, no mínimo, seis números, mas esse valor pode ser ainda maior, porque os jogadores podem escolher até 20 dezenas em uma única aposta. Vale destacar que o apostador também pode optar pelo modo “Surpresinha”, que consiste em deixar o sistema de aposta escolher os números do jogo.

Veja abaixo o valor de cada aposta da Mega-Sena 2595:

6 dezenas escolhidas: R$ 5,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 35,00;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 420,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 1.050,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 2.310,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 4.620,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 8.580,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 15.015,50;

15 dezenas escolhidas: R$ 25.025,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40.040,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 61.880,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 92.820,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 135.660,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 193.800,00.

Mesmo que o apostador tenha mais chances de ganhar ao escolher mais dezenas em um único jogo, ele também pagará bem mais caro por sua aposta. Aliás, pagar um valor mais caro pelos jogos é uma certeza, mas acertar todas as dezenas sorteadas não.

Por isso, cada pessoa deve avaliar suas condições financeiras para determinar se o risco vale a pena ou se é melhor investir o dinheiro em algo que realmente renda alguma coisa, sem precisar contar com a sorte.