Megan Fox e MGK super afetuosos, aparentemente juntos de volta após rumores de separação

Megan Fox dar Metralhadora Kelly enterrou todos os rumores de uma possível separação na noite de quinta-feira … o casal foi visto por toda Manhattan – e um sobre o outro.

Confira este vídeo, obtido pelo TMZ, que mostra Megan e MGK lado a lado em frente ao Skylight Essex Crossing, onde haviam acabado de sair de uma festa organizada pelo baterista do Blink-182 Travis Barker e a esposa dele Kourtney Kardashian.

MGK tem o braço em volta de Megan enquanto massageia suas costas. Os dois também se dão as mãos enquanto caminham pelo quarteirão.

Disseram-nos que MGK e Megan eram “super carinhosos” e não conseguiam manter as patas afastadas uma da outra. MGK estava beijando Megan, colocando de lado as alegações de que seu relacionamento estava com problemas.

Como você se lembra, Megan primeiro insinuou uma separação com MGK em fevereiro, quando ela postou nas redes sociais letras de Beyoncédo álbum “Lemonade”, aludindo à infidelidade. Os fãs entenderam que isso significava que o casal havia seguido caminhos separados. Alguns até especularam que MGK teve um caso com o guitarrista de sua banda, Sophie Lloyd. representantes de Sophie com veemência negou.

Mas agora parece que tudo está de volta nos trilhos para Megan e MGK. Além da festa de Travis, os pombinhos chegaram ao tapete vermelho na festa de lançamento da Sports Illustrated Swimsuit Issue na noite de quinta-feira em Nova York. Megan é uma das modelos da edição.