Megan Fox impressiona fãs com fotos da Sports Illustrated Swimsuit

TA edição Sports Illustrated Swimsuit desta temporada é o assunto do mundo da moda agora, com a revista sendo lançada na segunda-feira.

Dois dos modelos apresentados que realmente cativaram a imaginação dos leitores são Megan Fox e Martha Stewart.

“Não há tema [to this year’s issue]- ao contrário, há uma visão, um sentimento, uma esperança de que as mulheres possam viver em um mundo onde não sintam limitações, interna ou externamente”, diz o editor-chefe da SI Swimsuit, MJ Day. “Mas a ausência de um tema não é para diz isso [these women] não compartilham certos traços comuns. Eles estão em constante evolução.”

Fox falou com a Sports Illustrated sobre o trabalho em mãos, dizendo: “Fotografar o maiô da Sports Illustrated é definitivamente muita pressão. Eu tenho uma visão em minha cabeça que estou tentando alcançar, então vamos ver se dá certo para meu.”

“O que eu mais quero que as pessoas saibam é que sou uma alma genuína que espera realmente pertencer a algo e nem sempre ter que viver como uma pária incompreendida”, disse ela, acrescentando que quer “todas as pessoas, não apenas mulheres, ter respeito por seus corpos e por si mesmos.”

Martha Stewart, também uma garota da capa da Sports Illustrated Swimsuit

Martha Stewart81 anos, exibiu sua figura deslumbrante na capa da edição de 2023 da Sports Illustrated Swimsuit, tornando-a a mulher mais velha a aparecer na capa da revista.

“Quando soube que estaria na capa da Sports Illustrated Swimsuit, pensei: ‘Oh, isso é muito bom, eu serei a pessoa mais velha que já apareceu em uma capa da Sports Illustrated'”, disse Stewart. disse, acrescentando: “E não penso muito na idade, mas achei que isso é meio histórico.”