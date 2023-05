Megan Fox surpreende no lançamento da capa de ‘SI Swimsuit’ com Machine Gun Kelly assistindo no auge da ‘crise de relacionamento’

Ttem havido muitos rumores circulando recentemente sobre O relacionamento de MeganFox e Machine Gun Kelly. De acordo com vários relatos, o casal estaria passando por ‘tempos difíceis’ com uma possível separação no horizonte.

Os rumores podem ter sido descartados depois que eles apareceram juntos no tapete vermelho do A edição da Sports Illustrated Swimsuit será lançada na quinta-feira. Foi um momento marcante para o relacionamento do casal: foi a primeira vez que estiveram juntos em um evento oficial desde que começaram os boatos.

Dito isto, o casal não andou no tapete vermelho juntos, mas cumprimentou cada um com os olhos da imprensa assistindo ansiosamente. Conforme mostrado por vídeos que surgiram no Twitter, eles pareciam dar um ao outro beijo na bochechaantes que o signatário se afastasse e gesticulasse para Fox como se dissesse ‘este é o seu momento’.

Ambos pareciam estar de bom humor na noite, com Metralhadora Kelly descrevendo o seu parceiro Fato de banho parece ‘quente’ durante uma entrevista instantânea.

A atriz de Transformers participou da famosa filmagem há algumas semanas como parte do novo Edição de maiô 2023 da Sports Illustrated. Durante a campanha, ela revelou que lutou contra a dismorfia corporal ao longo de sua vida.

Embora esse encontro não esclareça verdadeiramente os rumores sobre os dois, sugere que eles podem estar suavizando as rachaduras em seu relacionamento.