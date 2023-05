Meghan Markle balança NYC em ouro ao ser homenageado com o prêmio Women of Vision

Meghan Markle e Príncipe Harry chamaram a atenção ao fazerem uma grande entrada em um evento glamoroso em Cidade de Nova Yorkprovando que eles ainda podem fazer uma declaração real mesmo fora do Palácio de Buckingham.

A duquesa de Sussex, de 41 anos, optou por um deslumbrante vestido dourado Joana Ortiz vestido com um design acolchoado, mostrando um pouco mais de pele do que o habitual. O vestido midi sem alças Ideal Universe apresentava um pequeno recorte de diamante e uma fenda na altura do joelho, acentuando perfeitamente seu estilo elegante.

Markle foi a convidada de honra do evento, onde recebeu o prestigioso prêmio Prêmio Mulheres de Visão de gloria steinemuma renomada feminista e co-fundadora do Ms. Fundação para Mulheres.

Steinem entregou o prêmio a Markle, reconhecendo sua defesa global e empoderamento de mulheres e meninas, coincidindo com o 50º aniversário da fundação.

Primeira aparição pública desde a falta da coroação do rei Charles

Este evento marcou a primeira aparição pública de Markle desde que ela perdeu a coroação de seu sogro, Rei Carlos III, no início do mês. Fontes próximas a ela explicaram que participar do evento em meio à briga em curso na família real teria parecido inautêntico.

Enquanto Markle enfeitava o evento em Nova York, Príncipe Harry recentemente participou de uma cerimônia na Abadia de Westminster em Londres antes de voltar correndo para a Califórnia para celebrar seu filho Archieaniversário de 4 anos.

Descrevendo Markle como “inteligente, autêntica, engraçada, política”, Steinem elogiou sua iniciativa e dedicação para causar um impacto positivo. O Duque e Duquesa de Sussex chegaram a Nova York no início da semana e fizeram barulho durante a visita, incluindo uma visita ao AHA! Grupo de jovens de Santa Bárbara como parte do Mês de Conscientização sobre Saúde Mental.

Antes da viagem a Nova York, o casal desfrutou de um encontro de sushi antes da viagem em Montecito, Califórnia, com figuras notáveis ​​como Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk, Cameron Diaz e Benji Madden.

A visita anterior a Nova York foi em dezembro de 2022, quando foram homenageados no onda de esperança gala. O evento celebrou indivíduos notáveis, incluindo LaTosha Brown, co-fundadora da Black Voters Matter, e Wanda Irving, que estabeleceu uma organização sem fins lucrativos abordando disparidades de saúde materna negra após o trágico falecimento de sua filha.