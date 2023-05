Meghan Markle compareceu à coroação, mas disfarçada, afirmam fãs da família real

A coroação do rei Charles III ocorreu no fim de semana e Meghan Markle estava ausente do evento, no entanto, alguns afirmam que ela compareceu, mas estava usando uma peruca, óculos e um bigode antigo.

Os usuários do Twitter estão convencidos das “semelhanças” e, embora não sejam muitas, alguns levantaram a questão sobre a presença da holandesa de Sussex na coroação.

Fãs acreditam que Meghan Markle compareceu à coroação

Aqueles que estavam atentos à sua “presença” a escolheram entre uma multidão de mais de 2.000 pessoas que se reuniram na Abadia de Westminster.

“[Meghan]você não está nos enganando…”, escreveu um no Twitter.

Outra pessoa acrescentou a atriz Tilda Swinton, 62, de “Snowpiercer”, “profunda no personagem”.Parece um personagem de adivinha quem!” outro sugeriu.

“Apenas espere até que a poção polissuco desapareça“, outro usuário usou uma referência de Harry Potter

No final do dia, todos sabiam que era apenas uma farsa e o homem na foto foi identificado como Sir Karl Jenkins, o lendário compositor, que compareceu à cerimônia enquanto suas composições eram tocadas na coroação.

Sir Karl Jenkins acrescentou: “Eut obviamente resume a cultura galesa – a harpa – e ele [King Charles III] sempre apoiou a música galesa.”

Príncipe Harry partiu para o aeroporto logo após o evento

“Não sei se ele escolheu, mas ficou feliz de tê-lo lá. Sei que ele gosta, senão não teria me pedido“, elaborou

Markle não compareceu, pois afirma que todo o drama em torno da realeza iria perturbar sua paz interior e estado de espírito, já que ela tem falado muito abertamente em diferentes canais, incluindo os documentários da Netflix.

Enquanto isso, O príncipe Harry foi flagrado saindo assim que a cerimônia de coroação terminou e pulou em um avião para voltar aos Estados Unidos para comemorar o aniversário de Archie.