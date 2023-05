Meghan Markle é flagrada caminhando alegremente logo após evitar a coroação do rei Charles

Meghan Markle foi um dos ausentes de destaque da coroação do rei Charles. Nos meses que antecederam a ocasião real, houve muito debate e especulação sobre se Harry e Meghan compareceriam ao evento. No final, foi decidido que apenas Harry iria, com Meghan ficando em casa na Califórnia para ‘proteger sua paz interior’ e ficar com seus filhos Archie e Lilibet.

Poucas horas depois da coroação, o Atriz de ‘Suits’ foi flagrada se divertindo nas colinas durante uma caminhada com amigos Markus Anderson e Heather Dorak.

Markle estava vestindo uma roupa esportiva e vestida apropriadamente para uma caminhada à tarde. Ela também usava um chapéu e óculos escuros, que pareciam ser uma tentativa de esconder sua identidade de qualquer imprensa à espreita nos arbustos.

Foi relatado que o príncipe Harry voou para casa com pressa para chegar ao seu aniversário do filho Archie, que foi outra razão pela qual Markle não estava presente na coroação.