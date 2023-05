Melhor desconto para estudantes da Netflix (maio de 2023) Como obter, guia de ofertas

A Netflix é a plataforma de streaming mais popular do mundo, embora seja a mais cara. No entanto, muitos usuários ouviram algo sobre o desconto Netflix para estudantes em 2023. Se isso for verdade, como você pode obtê-lo? Bem, se você deseja saber mais sobre o infame desconto para estudantes da Netflix, estamos aqui para esclarecer as dúvidas.

Neste guia detalhado, discutiremos se há algo como Desconto para estudantes da Netflix ou não. Se sim, como você pode reivindicá-lo e também, discuta algumas alternativas valiosas que você pode usar. Vamos começar.

O que é o desconto para estudantes da Netflix?

Como você já deve saber, a Amazon oferece Prime para estudantes com 50% de desconto. Mas isso é possível com o Netflix? Bem, o desconto para estudantes da Netflix é um termo duvidoso, frequentemente popular entre os estudantes.

O desconto para estudantes da Netflix é considerado um termo de desconto para estudantes que desejam assistir à Netflix, mas não têm dinheiro suficiente para gastar. Embora esse esquema de descontos seja totalmente inventado, não existe Desconto para estudantes Netflix. Nem deveria haver um porque a Netflix já está à frente do jogo em comparação com seus concorrentes.

A partir de agora, o Netflix Student Discount é fictício, assim como os filmes da Netflix!

Qual é o preço do Netflix?

Anteriormente, a Netflix tinha apenas um plano. E sério, isso era só para os ricos. No entanto, olhando para a concorrência e para tantas ferramentas de compra em grupo que oferecem Netflix com base em compartilhamento de senha, a Netflix decidiu ir direto ao ponto e acabar com isso. No momento da redação deste artigo, a Netflix oferece três planos. Aqui estão eles:

Plano Preço Características Padrão (anúncios) US$ 6,99/mês Anúncios entre filmes e shows,

Poucos filmes e programas de TV estão disponíveis.

Pode assistir em 2 dispositivos ao mesmo tempo

Assista em Full HD básico US$ 9,99/mês Filmes e programas de TV sem anúncios ilimitados.

Assista em apenas 1 dispositivo por vez

Pode assistir em HD

Download suportado em 1 dispositivo por vez Padrão (sem anúncios) US$ 15,49/mês Filmes e programas de TV sem anúncios ilimitados

Assista em 2 dispositivos ao mesmo tempo

Assista em Full HD

Baixe em 2 dispositivos por vez Prêmio US$ 19,99/mês Filmes e programas de TV sem anúncios ilimitados

Assista em 4 dispositivos ao mesmo tempo

Shows e filmes estão disponíveis em Ultra HD ou 4K

Baixe em seis dispositivos por vez

Áudio espacial Netflix

No entanto, deve-se ter em mente que o plano de anúncios padrão não está disponível em todos os lugares ou com terceiros que fornecem o Netflix. Isso só está disponível se você comprar sua assinatura da Netflix.

Olhando para a assinatura Standard with Ads, ela é bastante acessível e também adequada para estudantes.

O desconto para estudantes da Netflix está disponível?

A Netflix não oferece desconto para estudantes, apesar de ter uma biblioteca muito grande de programas de TV e filmes que inclui muitos novos originais e antigos favoritos.

Infelizmente, a Netflix não oferece nenhum tipo de desconto para estudantes para aqueles que tentam sobreviver enquanto frequentam escolas ou faculdades. No entanto, os alunos que estão com orçamento limitado, mas ainda querem se divertir, podem ter algumas opções que discutiremos mais adiante neste artigo.

Embora a Netflix tenha eliminado sua oferta de teste gratuito, existem muitas alternativas excelentes que oferecem descontos para estudantes, bem como alguns sites gratuitos de streaming de TV e filmes, que podem ajudar você a economizar ainda mais dinheiro.

Anteriormente, a Netflix costumava oferecer um teste gratuito, semelhante ao Avaliação Gratuita do Peacock Premium onde os usuários podem colocar seus cartões de crédito ou débito e aproveitar 1 mês de teste grátis. No entanto, após sua popularidade e aparentes usuários assistindo Netflix usando cartões de crédito virtuais, eles pararam.

Alternativas ao desconto para estudantes da Netflix

Se você está se sentindo mal porque a Netflix não oferece nenhum tipo de desconto para estudantes, não desanime porque existem muitas alternativas à Netflix que oferecem desconto para estudantes e, às vezes, oferecem mais relação preço / valor. Aqui estão suas melhores opções:

Amazon Prime: O Amazon Prime tem muitos filmes, programas e documentos. Você também recebe um desconto de estudante que é bastante acessível. No entanto, o Amazon Prime não é bom como antes porque você está recebendo um valor baixo e mais filmes e programas agora estão no Rent. Em suma, o Prime pode ser de bom valor se você o obtiver com desconto, considerando que também obtém entrega gratuita.

A partir de agora, o Hulu não oferece nenhum tipo de desconto para estudantes. No entanto, o Spotify oferece um desconto para estudantes. E se você comprar o Spotify com esse desconto de estudante, receberá o Hulu gratuitamente com ele. Usar torrent: Por fim, se você não quiser pagar nada, mas assistir tudo em Full HD ou com qualidade superior, o último método que você tem é usar um cliente de torrent e acessar qualquer site de torrent. Lá, você encontrará não apenas filmes da Netflix, mas também filmes que estão em exibição nos cinemas. Se você estiver com pouco orçamento, mas com muita internet, escolha esse caminho.

A Netflix oferecerá desconto para estudantes a qualquer momento?

A partir de agora, olhando para o sucesso e a enorme contagem de assinantes da Netflix, não parece que a Netflix oferecerá um desconto para estudantes tão cedo. A Netflix segue a regra de que, se não estiver quebrado, não conserte. Isso significa que o que está acontecendo deve continuar assim e deve funcionar para a Netflix.

Por outro lado, vimos algumas notícias surgindo de que a Netflix está apresentando uma estratégia para impedir o compartilhamento de senhas. Se isso acontecer, a Netflix terá novamente um mau momento e, para ganhar assinantes, pode oferecer descontos para estudantes. No entanto, é apenas uma questão de tempo até vermos o que está por vir.

Que outras opções você tem?

Se você realmente quer assistir Netflix, mas não tem o dinheiro necessário para gastar, a melhor opção é compartilhar com seus amigos. O plano Netflix Premium pode ser usado em 4 dispositivos ao mesmo tempo.

Se você e seus outros 3 amigos dividirem o valor que deve chegar perto de $ 5 em cada pessoa, tornando-o bastante mais barato do que qualquer outra alternativa. Junto com isso, você terá tudo o que deseja, como baixar o conteúdo e assisti-lo em altíssima qualidade.

De qualquer forma, sempre cobrimos você com alguns Contas Netflix funcionais com senhas. Você pode verificar isso porque a maioria deles está funcionando e também os estamos usando. Alguns deles funcionam por 2 dias e alguns deles funcionam por toda a eternidade. Agora é tudo em sua sorte.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode obter o desconto de estudante da Netflix em 2023 e se há ou não. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

