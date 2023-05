Melhorando a Compreensão de Textos e Enunciados: Uma Abordagem para o ENEM 2023

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada no ano de 1998 e é um dos exames mais importantes do país desde então.

A interpretação de texto é muito importante para a prova do ENEM. Praticamente todas as questões do exame possuem um tipo de texto verbal ou não verbal que deve ser interpretado como parte da resolução da pergunta.

Dessa forma, para que você consiga alcançar um bom desempenho no ENEM 2023, é fundamental que você desenvolva a habilidade de interpretar textos e enunciados corretamente. Confira as dicas que o artigo de hoje separou para você e melhore a sua interpretação!

Estude as questões de edições anteriores do ENEM

Muitos estudantes se esquecem de que a interpretação de texto é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio da prática. Dessa maneira, é fundamental que você estude as questões de edições anteriores das quatro provas do ENEM (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias) para entender como a interpretação de texto deve ser feita, qual o papel dos textos na resolução das questões, como você deve conduzir a leitura dos textos, etc.

As edições anteriores da prova podem ser importantes aliadas na preparação para o ENEM 2023. Com elas, você poderá entender claramente como as questões funcionam e qual a melhor forma de interpretar os textos por elas propostos.

Leia os enunciados e textos propostos com atenção

Na prova do ENEM, ler o enunciado e os textos propostos com atenção é tão importante quanto o seu conhecimento sobre o assunto abordado por uma questão.

Tenha em mente que muitas informações extremamente importantes para a resolução das questões do ENEM estão presentes nos próprios enunciados e textos propostos. Dessa maneira, um dos maiores erros que você pode cometer é não ler atentamente o enunciado e as questões. Com isso, você irá perder informações importantes, além de interpretar o enunciado de forma equivocada.

Assim, é fundamental que você leia atentamente o enunciado e os textos questões, prestando atenção em cada detalhe. Se preferir, você pode conduzir a sua leitura de forma ativa: anote as palavras-chaves e os principais conceitos presentes, uma vez que eles poderão te ajudar a chegar na resolução da pergunta.

O texto/enunciado é complexo? Divida a sua leitura

O ENEM propõe muitas questões com textos longos e enunciados complexos. Essas perguntas acabam confundindo os candidatos, uma vez que a tarefa de interpretá-las acaba se tornando complicada.

Se você encontrar uma questão desse tipo no ENEM 2023, não se desespere. A melhor coisa a ser feita é dividir a sua leitura: leia um trecho do texto proposto e faça anotações com as suas próprias palavras. Depois disso, retome a leitura e anote novamente aquilo que você entendeu. Dessa maneira, você irá facilitar a interpretação do texto proposto.

Outra estratégia que pode te ajudar nesses casos é grifar as partes mais importantes e centrais do texto. Os grifos podem ser usados para destacar informações relevantes ou para marcar palavras-chave que serão importantes para a resolução das questões.



Identifique o gênero textual proposto

Essa dica é válida principalmente para a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, mas pode ser usada em todas as outras seções do ENEM também. Quando a questão que você precisa resolver propuser um texto, busque identificar o gênero textual do qual esse faz parte: pode ser um poema, um conto, uma reportagem, uma crônica, etc.

A partir do momento que você identifica o gênero textual do trecho proposto, você acaba automaticamente relacionando o conteúdo do mesmo com as suas principais características. Com isso, você poderá compreender melhor o texto apresentado e terá mais facilidade para responder o que está sendo pedido.