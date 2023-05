Memphis Grizzlies suspende Ja Morant de todas as atividades relacionadas à franquia

EUt aconteceu de novo… Eu moro apareceu nas redes sociais com uma arma na mão. O armador dos Grizzlies voltou a mostrar sua falta de vontade de mudar, depois de aparecer em um story ao vivo no Instagram aparentemente com uma arma em um carro, dois meses depois de ser suspenso pelo NBA por postar um vídeo com uma arma em uma boate.

Agora o Memphis Grizzlies anunciaram que Eu moro foi suspenso de todas as atividades enquanto NBAda decisão, incluindo treinos, jogos e reuniões.

Em um ponto do vídeo, ele sacou uma arma e rapidamente a guardou. Embora o vídeo tenha sido rapidamente apagado das redes sociais, ele se espalhou como fogo e voltou a colocar em evidência os problemas comportamentais de um dos melhores jogadores da competição.

Eu moroA ‘comitiva’ de, aquele grupo de amigos que enxameia em torno de celebridades com dinheiro, tem a aparência de ser muito tóxico e agir de forma muito diferente dos verdadeiros amigos. Claro, Morant pode cortar tudo quando quiser, mas eles o seguirão, não importa o que ele faça.