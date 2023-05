Mena Massoud, de ‘Aladdin’, faz besteira e é obrigada a deletar Twitter por comentários em ‘A Pequena Sereia’

Om 26 de maio ‘A Pequena Sereia’, o primeiro personagem live-action da Disney chega aos cinemas e está cercado de intensa polêmica. O filme recebeu todos os tipos de comentários e o último deles foi lançado por Mena Massoudque estrelou ‘Aladdin’ e agora fechou sua conta no Twitter para sua mensagem sobre o filme.

Massouddo filme, no qual coincidiu com Will Smith, viu a luz do dia em 2019 e ultrapassou 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial. O seu sucesso foi inegável e, por isso, esperava-se que houvesse uma sequela que a Disney nunca anunciou. Fato que tem provocado inúmeras críticas do ator egípcio de 31 anos.

A estrela de ‘Aladdin’, porém, não acredita que todos os filmes possam repetir a façanha e, ao contrário, acredita que ‘A Pequena Sereia’ não será olhado com o mesmo critério. É o que afirma num tweet que já eliminou, bem como a sua conta, devido às respostas recebidas.

O polêmico tweet de Massoud sobre ‘A Pequena Sereia’.

“Nosso filme foi único no sentido de que o público foi assisti-lo várias vezes. Essa é a única maneira de atingir a marca de um bilhão de dólares com nosso lançamento. Minha aposta é que A Pequena Sereia não ultrapassará a marca do bilhão, mas definitivamente tem uma sequência”, Massoud escreveu nas redes sociais.

O comentário gerou alvoroço e o ator foi acusado de insinuar que o filme terá uma continuação apenas porque é protagonizado por uma mulher negra, ao contrário de ‘Aladdin’, que protagonizou um homem do Oriente Médio.

A verdade é que, ao contrário do que Massoud disse, o filme ‘A Pequena Sereia’ foi fortemente criticado apenas por causa da cor da pele de Halle Bailey. Aliás, já houve comentários nas redes sociais afirmando que vão boicotar o filme por conta disso.