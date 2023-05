Mensagem de Vinícius após a torcida do Santiago Bernabéu: Te amo. Obrigado, obrigado, e obrigado

Vinícius acenou timidamente para a torcida do gramado, depois que seus companheiros entraram em campo de camisa e o Santiago Bernabéu o aplaudiu estrondosamente acompanhado de uma faixa que ocupou toda a arquibancada sul: “Vinicius somos todos nós, chega suficiente”.

O brasileiro não vai parar até que os ataques racistas parem, mas também não queria ser o centro das atenções na partida, mesmo que fosse inevitável.

Sem suspensão após o perdão do Comitê de Competição, ele não jogou devido a um problema no joelho e ficou ao lado de Florentino Pérez na caixa presidencial. Sim, na caixa presidencial. Vini é um símbolo.

Visivelmente emocionado quando, aos 20 minutos, todo o estádio irrompeu em aplausos e entoou seu nome, ele teve que se levantar para agradecer.

Fê-lo com um aceno, embora no final do jogo se tenha dirigido a todos os madridistas com uma mensagem nas redes sociais: “Amo-vos. Obrigado, obrigado e obrigado.

As últimas 72 horas foram as mais intensas da carreira de Vinicius. Uma montanha russa de emoções que o levou a confinar-se ao ginásio devido a um problema no joelho que não teria sido decisivo se as meias-finais da Liga dos Campeões tivessem sido disputadas esta semana.

Mas vir também precisava de um pouco de descanso após o estresse sofrido nos últimos dias devido ao que aconteceu em Valência e ao tsunami de amor e apoio que recebeu.

Vale lembrar que o caso dele chegou à ONU, o que mostra o trabalho que o brasileiro e sua equipe têm feito nos últimos dias para acabar com o racismo na Espanha.

dúvida para o Sevilha

A dúvida agora é se Ancelotti vou levar Vinicius para Sevilha. Ele não está suspenso, mas sua presença dependerá da evolução de suas lesões e de seu estado emocional.

O certo é que poderá se despedir do Bernabéu nesta temporada no dia 4 de junho, contra o Athletic.

Naquele dia, Real MadridA temporada está chegando ao fim e Vini estará lá para agradecer ao Bernabéu.