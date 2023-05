Merab Dvalishvili deve ficar fora dos gramados por 3 a 4 meses após cirurgia na mão

Merab Dvalishvili não ficará de fora por muito tempo depois de passar por uma cirurgia para reparar danos na mão.

O lutador georgiano, que conquistou nove vitórias consecutivas no UFC, recentemente foi à faca, mas já está se recuperando. Recentemente, ele postou um vídeo mostrando-o derrubando companheiros de equipe enquanto usava gesso na mão.

De acordo com o empresário de Dvalishvili, Oren Hodak, da KO Reps, o peso-galo de 32 anos passará as próximas seis a oito semanas imobilizado enquanto começa sua recuperação. Uma vez que a fusão em sua mão cicatrizou, ele pode começar a se exercitar novamente com socos completos provavelmente permitidos 10 a 12 semanas após a cirurgia.

É um pequeno atraso na carreira de Dvalishvili, que floresceu recentemente quando ele subiu na escada do peso-galo. O veterano peso-galo espera ganhar uma disputa de cinturão em um futuro próximo.

Depois de derrotar a lenda do UFC José Aldo naquela que foi a última luta do ex-campeão no MMA, Dvalishvili fez uma masterclass de cinco rounds para derrotar o ex-campeão peso galo Petr Yan por decisão unânime em março. Após a vitória, Dvalishvili entreteve um possível confronto com Henry Cejudo, que recentemente perdeu para o atual rei peso-galo do UFC, Aljamain Sterling, no UFC 288 em maio.

Dvalishvili declarou que nunca enfrentará Sterling, seu companheiro de equipe e amigo próximo. Mas ele agradece a chance de enfrentar Cejudo. Dado o momento de sua lesão e a luta agendada de Sterling com Sean O’Malley no UFC 292, o confronto parece provável.

Por enquanto, Dvalishvili continuará reabilitando sua mão enquanto traça o rumo para sua próxima luta no final de 2023.