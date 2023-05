Merab Dvalishvili esclarece lesão, disposto a enfrentar Henry Cejudo apesar das limitações: ‘Sem problemas’

Merab Dvalishvili quer lutar contra Henry Cejudo ou ele está lidando com uma lesão na mão?

Acontece que as duas coisas são verdadeiras.

“Eu lutei com minha mão machucada [against Petr Yan], Eu ganhei, mas agora também quero consertar isso. Mas lutar contra Henry Cejudo? Sem problemas”, disse Dvalishvili na quarta-feira A Hora do MMA. “Eu posso lutar com ele, e depois de ‘Aljo’ [Aljamain Sterling] batidas [Sean] O’Malley, posso lutar com ele.

Dvalishvili tem sido o principal alvo de Cejudo desde o UFC 288. O medalhista de ouro olímpico e ex-titular de duas divisões convocou Dvalishvili para um confronto em 19 de agosto em Boston, apenas alguns dias depois de perder contra o amigo de longa data de Dvalishvili e parceiro de treinamento, o campeão peso galo do UFC Sterling, em sua oferta de retorno após uma aposentadoria de três anos.

Dvalishvili disse na quarta-feira que sofreu uma lesão na mão duas semanas antes de sua recente vitória sobre Yan, que aconteceu em 11 de março no UFC Vegas 71. Dvalishvili disse que já tem cirurgia marcada para a próxima semana, mas está pensando em adiá-la para avaliar suas opções.

“Eu estava programado para [have it] chegando na segunda-feira, cirurgia, mas apenas no caso eu vou [get a second opinion]”, disse Dvalishvili. “Giga Chikadze recomenda algum outro médico em LA, esqueci o nome dele. Apenas no caso de eu querer verificar novamente e querer mudar o dia da minha cirurgia para talvez [further out]quero consultar outro médico também, porque [I want to know] se houver outra maneira de consertar isso, porque é doloroso. Toda vez que dou um soco na testa é doloroso e [there’s] 20 segundos onde não consigo mais usar, e mesmo quando bato no saco de pancadas ou até no wrestling me incomoda. Nunca tive esse problema antes.”

Dvalishvili indicou que se o UFC quiser dar a ele um candidato ao peso galo para lutar enquanto Sterling e O’Malley acertam o acordo pelo cinturão, provavelmente em 19 de agosto, então ele está aberto à ideia de adiar a cirurgia para consertar o dano em seu mão. Mas se a promoção quer que ele lute mais abaixo no ranking contra qualquer um que não esteja no mix do título, como sua luta proposta anteriormente contra Umar Nurmagomedov, então ele não está tão ansioso para jogar bola.

“Depende de quem eu vou lutar. Depende, porque se me derem o Cory Sandhagen, vou lutar semana que vem, duas semanas, não preciso de cirurgia. Se eu lutar com Henry Cejudo, não preciso de cirurgia”, disse Dvalishvili.

“Gosto das lutas e tudo bem, vou morder meu bocal e tudo bem, vou comer a dor e tal. Essas lutas me emocionam. Esses são os caras nº 4 e nº 3, eles merecem [it], eles são de alto nível, as lutas me emocionam. Eu quero lutar. Eu amo lutar e essas lutas me excitam, mas não como uma luta com Umar Nurmagomedov. Ele é o número 11. Essa luta não me empolga porque ele não merece [it], homem. Ganhei-o. Estou no UFC há mais de cinco anos e tenho 11 lutas e toda vez que me falavam, eu dizia: ‘Sim, sim, sim. Eu aceito isso.’”

Poucos dias após a vitória de Dvalishvili sobre Yan, o UFC o abordou sobre uma rápida reviravolta contra Nurmagomedov para encabeçar o evento de 13 de maio na ABC. Dvalishvili disse na quarta-feira que não estava interessado por três motivos: sua mão machucada, seu desejo de ajudar Sterling durante a preparação para o UFC 288 e sua crença de que Nurmagomedov não ganhou a chance de pular a linha em 135 libras depois um início de 4 a 0 em sua corrida no UFC.

Dvalishvili disse que o UFC o fez visitar um médico para provar a validade de sua lesão na mão, uma vez que ele explicou seu raciocínio. Embora tenha admitido que todo o processo foi um pouco frustrante e que parecia que o UFC estava tentando puni-lo por sua recusa em lutar pelo título enquanto Sterling é o campeão, ele também disse que entendia de onde vinham os dirigentes do UFC.

“São negócios e eu entendo”, disse Dvalishvili.

“Sim, um pouco [it’s frustrating], mas eu sou um lutador. Eu tenho que lutar e tenho que apenas ter certeza de vencer a luta, e tenho que me concentrar. Essas coisas, eu não posso controlar. Eu entendo o ponto do UFC porque, sim, eu não estou lutando [for the] título. Sim, eles querem me punir. OK então. … Além disso, eu entendo o negócio. Eles precisam do evento principal.”

No final das contas, Dvalishvili disse que se ele continuar com a cirurgia programada, um retorno em agosto está fora de questão para ele. Ele provavelmente precisará de seis a oito semanas de reabilitação antes mesmo de poder considerar seu próximo passo. Mas isso não significa que ele está dizendo não a Cejudo.

“Ele é um grande lutador”, disse Dvalishvili. “Fiquei até surpreso com o quão bem ele se saiu contra ‘Aljo’. O desafio dele é um grande desafio para mim, e eu gosto do desafio, gosto de lutas top assim. Se o Henry realmente quer essa luta, não tem problema, porque eu tenho muito respeito por ele.

“Mas eu não sei – para ser inteligente, devo esperar quando ‘Aljo’ sobe [to featherweight] e apenas lutar com quem estará lá? Porque todo mundo perdeu. Henrique Cejudo perdeu. Sandhagen talvez seja bom, mas tenho uma seqüência de nove vitórias consecutivas.”