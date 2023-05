Mercedes assume a liderança e é a melhor no Treino 1 do Grande Prêmio de Miami

Tele primeiro treino do Grande Prêmio de Miami ocorreu no circuito de rua do Autódromo Internacional de Miami na sexta-feira como Mercedes assumiu a liderança depois de liderar a sessão com George Russel em primeiro e Lewis Hamilton em segundo.

Não foi um bom começo para Red Bull depois Sérgio Perez terminou em 11º com uma volta de 1,31:566 para cair fora do Top10, enquanto Max Verstappen terminou em quarto.

O Top 3 foi completado por Charles Leclerc e ele Ferrari.

A prática

Verstappenlíder do campeonato, impôs condições no início da sessão e aos 10 minutos do cronómetro estava à frente de Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton, Sergio Perez e Lance Stroll, isto com pneus duros com o tempo de 1.34.054.

Carlos Sainzde imediato, levou sua Ferrari ao topo com 1.33.823 usando o composto médio, desta vez Checo Pérez seguiu a mesma estratégia de Verstappen com a borracha mais dura.

Após 15 minutos as condições eram mais realistas e Verstappen continuou a melhorar na configuração do pneu branco 1m31.826s batendo Charles Leclerc por 0,702s que também estava na mesma borracha.

Lewis hamilton foi terceiro, mas 1,141s atrás do líder com pneus médios, seguido por Perez.

A sessão foi para bandeira vermelha com 26 minutos no cronômetro quando Nico Hülkenberg bater na parede.

Quando a sessão recomeçou, Verstappen reduziu seu tempo para 1.30.549. assim como Leclerc, que alcançou o segundo lugar a apenas 0,253s do tempo do bicampeão da Red Bull.

Nos últimos dois minutos, a Mercedes atacou e primeiro foi Lewis hamilton que foi para o topo com 1.30.337, mas alguns segundos depois Russell foi para o topo com 1.30.125.

Isso deslocou Leclerc para o terceiro lugar com Verstappen na quarta etapa…. Pierre Gaslysexto no Alpine, foi o último piloto a ficar a um segundo de Russell. Fernando Alonso, Lance Stroll e Nico Hülkenberg foram do sétimo ao nono.