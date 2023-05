Mercedes sabia? O TikTok viral de Lewis Hamilton sobre Shakira

Lewis hamilton e Shakira estiveram entre as maiores sensações do F1 Miami Grand Prix, que aconteceu no dia 7 de maio.

Tanto que a presença do cantor colombiano na corrida de Fórmula 1 pode ter gerado mais centímetros de coluna do que a vitória de Max Verstappen.

A cantora barranquilla esteve muito ativa no paddock da prova que decorreu nas imediações do Hard Rock Stadium, e foi vista acompanhada por várias personalidades como Tom Cruise.

No entanto, o que gerou mais comoção foram as saídas que Shakira teve com Lewis Hamilton, o que gerou vários rumores sobre um possível romance.

Encontros de Shakira com Lewis Hamilton

O primeiro encontro da cantora colombiana com o Mercedes motorista estava a bordo de um iate, onde conviviam com pessoas próximas.

No entanto, eles se encontraram novamente para jantar em um restaurante em Miami, o que gerou várias teorias sobre uma ligação mais profunda entre os dois.

Hamilton em vídeo de Shakira

Após o alvoroço, um velho Mercedes vídeo envolvendo Lewis hamilton e Shakira foi revivido. Naturalmente, o momento tornou-o viral.

O que aconteceu foi que os usuários das redes sociais republicaram um post de 23 de fevereiro, mais de dois meses antes do GP de Miami, que mostrava a chegada do britânico ao paddock.

A principal característica aqui é que ele é definido como um Shakira canção.

Com apenas 9 segundos de duração, a melodia de ‘Whenever, Wherever’ acompanha a jornada do heptacampeão de F1, além de coincidir com a frase “Com você, minha vida, quero viver a vida”, que criou teorias da conspiração quanto ao se o Mercedes equipe já sabia de algo.