Mesa Redonda: A jogada de free agency de Francis Ngannou foi um sucesso? Além de prever seu primeiro adversário do PFL

Francisco Ngannou não é mais um agente livre do MMA.

Mais de cinco meses após deixar o UFC como campeão peso-pesado, Ngannou fechou um acordo histórico de “parceria estratégica” com o PFL – um que pode estar entre os acordos mais exclusivos e inovadores da história do esporte.

Logo após as notícias, Shaun Al-Shatti do MMA Fighting, Steven Marrocco e Damon Martin sentaram-se na mesa redonda para analisar todos os ângulos da grande jogada de Ngannou.

O lance da agência livre de Francis Ngannou foi um sucesso?

Marrocos: Gostaria de alertar que não conhecemos todos os termos do novo acordo de Ngannou. Conhecemos os golpes largos e, só por isso, parece uma vitória desqualificada a curto prazo para o Team Ngannou. Ele vai conseguir pelo menos dois grandes dias de pagamento, um lugar à mesa para os lutadores e a chance de apostar no PFL em sua terra natal, a África. Isso é bastante significativo para um cara que, no início da década passada, morava em um estacionamento em Paris.

A história de Ngannou não é nada senão épica, e sua saída sem precedentes do UFC no ápice de sua carreira no octógono foi outro exemplo de sua singularidade entre os lutadores de MMA. Aqui está um homem que se posicionou contra a maior promoção do ramo, assumindo um risco enorme com sua carreira, e saiu do outro lado com um contrato que faria a maioria dos pesos pesados ​​do MMA babar. Na verdade, você pode ouvir a salivação no ar com Ngannou balançando uma bolsa de $ 2 milhões na frente de seus próximos oponentes do PFL. Se o vencedor desse sorteio for o vencedor do torneio de pesos pesados ​​de 2023, isso transforma um dia de pagamento de $ 1 milhão em $ 3 milhões, mais dinheiro do que qualquer um da lista atual já cheirou. Contanto que o PFL possa cumprir sua promessa, é um raio trator bastante poderoso para contratados e agentes livres: ganhe muito dinheiro e derrote o cara mais malvado do planeta.

E é aí que a realidade intervém potencialmente. Ngannou só é um sucesso enquanto as pessoas pagam por seus serviços, e se a promoção fracassa porque ele a leva à falência, não é um sucesso para ele, nem para o PFL, nem para a indústria. O acordo de Ngannou pode ser único em seu escopo, mas no final das contas, é um grande item de linha assumido por uma promoção que até agora lutou muito para atrair participação de mercado entre os fãs de MMA. Obviamente, o PFL está tentando comprar credibilidade comprando o agente livre mais procurado do mercado, assim como muitas promoções sem o nome UFC fizeram. A história nos mostra que uma ou mesmo meia dúzia de commodities conhecidas do MMA não fazem um rolo compressor dos negócios, mas talvez Ngannou seja diferente. Estamos prestes a descobrir.

Depois de quase duas décadas (!) observando as maquinações de negócios do UFC e seus concorrentes, posso dizer com segurança que toda essa jogada se resume a duas coisas muito simples: Francis vencendo – e ganhando muito – e o PFL permanecendo no mercado. Dados todos os altos e baixos neste negócio maluco, é uma montanha enorme para escalar, e contra um concorrente com 20 anos de vantagem. Dedos cruzados para que Ngannou e o pessoal por trás do Smart Cage possam fazer isso acontecer, porque a indústria ficaria melhor com isso.

Al Shatti: Essa saga da free agency foi um sucesso? Provisoriamente, sim.

O componente de boxe da jornada de Ngannou sempre seria uma metade importante dessa equação – certamente a metade mais lucrativa – e esse elemento permanece no ar. A enxurrada de notícias de terça-feira foi esclarecedora de várias maneiras, muitas delas positivas, mas perdida nessas festividades também foi difícil para Ngannou atrair o interesse dos peixes grandes das águas pesadas do boxe. Se o ex-campeão do UFC sair dessa história com um ou dois dias de pagamento cruzados e sua coceira pugilística for eliminada, sua decisão de apostar em si mesmo terá sido um sucesso inequívoco. Caso contrário, muito do revisionismo que surgiu com tanta frequência em 2023 pode retornar com força total.

Mas, por enquanto, essa metade da conversa permanece hipotética. E a metade foi saber sobre? É difícil descrever o acordo de Ngannou com o PFL como algo além de uma vitória absoluta.

A palavra “histórico” é frequentemente abusada, mas neste caso ela se aplica – a parceria multifacetada e sem precedentes de Ngannou com uma das principais organizações do esporte é diferente de qualquer MMA visto em seus níveis mais altos. “O Predador” pode ter sido acusado de atrapalhar o saco, mas no final, ele conseguiu tudo o que queria – uma participação acionária na empresa, uma miríade de concessões que ostensivamente o ajudarão e seus companheiros lutadores, e até mesmo uma chance de crescer o esporte em sua terra natal, a África. O homem que se tornou motivo de piada no discurso do MMA estava na verdade negociando bolsas mínimas de $ 2 milhões para sua oposição e mais oportunidades mainstream para seus compatriotas. Isso é um grande golpe.

Já estou aqui há tempo suficiente para ver muitas ideias terríveis fracassarem no MMA e ainda mais ideias boas fracassarem ainda mais, então é justo ser cético. Certamente há um mundo em que 2025 se aproxima e o PFL África ainda é um sonho, o negócio está falindo e todas as promessas luxuosas que ouvimos na terça-feira acabam sendo pouco mais do que uma fachada frágil.

Mas, mesmo assim, há uma linha do tempo viável em que atingimos 2025 no calendário, o pior homem do planeta tem mais dinheiro do que ele sabe o que fazer, o PFL está consolidado como a indiscutível promoção número 2 no MMA, e isso A semana é lembrada como um momento marcante que mudou para sempre o que era possível para os lutadores na agência livre.

Além disso, pelo menos o PFL ganha um novo significado: a Pay Francis League.

Martin: Para Francis, isso é absolutamente um enorme sucesso.

Para contextualizar, temos que lembrar que as queixas e demandas de Ngannou com o UFC vão muito além do dinheiro, então este novo contrato com o PFL não é realmente sobre seu próprio ganho monetário. Ele provavelmente está recebendo o mesmo valor que o PIB em seu país natal, Camarões? Provavelmente sim, mas está bem documentado que o UFC estava apoiando o caminhão de Brink para pagá-lo por um novo contrato.

O que Ngannou queria além do dinheiro eram concessões que o UFC não estava disposto a dar e o PFL teve o maior prazer em ceder. Ele conseguiu para seu próximo oponente um pagamento garantido de $ 2 milhões. Ele está obtendo participação na empresa. Ele tem um papel no conselho de administração. Ele está ganhando mais lucros em qualquer venda de pay-per-view que ele gera.

Ah, e Ngannou também tem total liberdade para fazer lutas no boxe e o PFL não vai botar a mão na massa. Portanto, se ele garantir um confronto com Tyson Fury no valor de US $ 20 ou US $ 30 milhões garantidos, o PFL não aceitará um pedaço dessa torta apenas para permitir que ele experimente o boxe.

Esse é exatamente o tipo de vantagem que Ngannou queria. Nenhum outro lutador competindo no MMA – nem mesmo Conor McGregor – tem esse tipo de poder. Não há outra maneira de classificar isso, mas uma conquista monumental nas negociações de contrato para Ngannou.

Talvez a questão maior e mais complexa seja quanto isso vai render ou potencialmente sair pela culatra no PFL. Essa é uma resposta que talvez não tenhamos por mais alguns anos.

Quem será o primeiro adversário de Francis Ngannou no PFL?

Al Shatti: Lá no está um dos aspectos mais intrigantes do acordo com o PFL e as formas como Ngannou o queria estruturado – e tudo se resume ao cronograma do ex-campeão.

Se Ngannou planejasse uma estreia promocional em algum momento de 2023? Essa seria uma história diferente; vamos ser honestos, não há muito por aí agora para “O Predador”. Com todo o respeito ao campeão do PFL 2022, Ante Delija, quantos fãs de MMA vão correr para suas carteiras para desembolsar $ 50 para vê-lo lutar contra qualquer um, mesmo que seja o homem mais malvado do planeta? Nao muitos. Mas, ao adiar a data prevista para meados de 2024 e oferecer uma bolsa mínima de US $ 2 milhões para o peso-pesado que vencer o sorteio, Ngannou e o PFL efetivamente deram origem a uma das subtramas mais criativas e tentadoras de 2023.

Há muito tempo entre agora e 2024. Se você é um peso pesado do UFC (ou meio-pesado) fora da órbita do título imediato de Jones / Miocic, que está chegando perto de se aproximar do fim do seu contrato, por que não iria você olha fixamente para a porta que Ngannou abriu aqui? A maioria dos garotos decentes no MMA ganha de cinco dígitos a seis dígitos por luta. Agora você pode ir para o PFL e lutar com o cara nº 1 do mundo por 20 vezes esse valor sem precisar negociar? Esse tipo de bilhete dourado francamente não existe mais no MMA. Tai Tuivasa ou Serghei Spivac realmente encontrarão uma oportunidade melhor para um dia de pagamento que mudará sua vida do que o que Ngannou está oferecendo?

Se estou acima de 200 libras com um nome decente e há a menor chance de participar dessa conversa, estou sentado com minha equipe esta noite e traçando um curso.

Martin: Alguém que não está na lista atual do PFL.

Sem ofensa a Ante Delija, Danilo Márquez, Denis Goltsov ou Jordan Heiderman, mas nenhum deles vai realmente servir como um lado “B” de qualidade para enfrentar Ngannou, pelo menos não pelos preços que o PFL está pagando a ele . Em vez disso, o PFL provavelmente terá que procurar um nome para ajudá-los a construir um pay-per-view de qualidade que as pessoas realmente comprarão.

Jogar um peso pesado aleatório lá para ser eliminado em 18 segundos por Ngannou não vai dar à promoção o retorno do investimento necessário para justificar o que ele está recebendo. Além disso, Ngannou garantiu a seu próximo oponente um impressionante pagamento de $ 2 milhões – não há como o PFL distribuir esse tipo de dinheiro para qualquer um.

Realisticamente, todo peso pesado que não se chama Jon Jones, Stipe Miocic, Sergei Pavlovich, Tom Aspinall ou Jailton Almeida provavelmente deveria considerar buscar a agência livre com a chance de conseguir essa luta com Ngannou. Como sua estreia só acontecerá em meados de 2024, isso dá a esses lutadores e ao PFL tempo de sobra para contratar um adversário adequado e esperançosamente digno, mas parece altamente improvável que alguém atualmente contratado tenha a chance.

Marrocos: Acho que seria uma coisa inteligente para o PFL tentar contratar outro grande agente livre, talvez um cujo contrato com o UFC tenha expirado (e cujo valor não tenha sido estrangulado na saída). Uma possibilidade: trazer Fabricio Werdum de volta (com certeza o ex-campeão do UFC e Strikeforce adoraria uma chance de finalizar outro bicho-papão do MMA depois de Fedor Emelianenko).

Mas algo me diz que é igualmente provável que os executivos do PFL tentem provar um ponto dando a Ngannou o vencedor do torneio de pesos pesados ​​de 2023. Afinal, poderia haver uma maneira melhor de provar que a promoção é um jogador real no espaço do MMA do que assistir Ngannou ser derrubado por um talento local?

Com certeza, a Opção B é uma péssima escolha para o negócio. Independentemente de quem vença este ano, nenhum dos lutadores são empates comprovados para ninguém, exceto para a base de fãs mais hardcore, e Ngannou faria o trabalho pesado. Do ponto de vista da marca, no entanto, ficaria muito bom se um lutador do PFL eliminasse o homem mais malvado do planeta.

Às vezes, com sua enxurrada de jogadas que chamam a atenção como Claressa Shields e Jake Paul e outros enfeites, parece que o PFL está mais preocupado com a percepção que eles criam no mercado de MMA do que com a realidade de dólares e centavos. O que vejo do PFL é uma empresa que quer desesperadamente convencer o mundo de que é uma propriedade de esportes ao vivo de bilhões de dólares. E o que isso me faz pensar é que eventualmente quer sacar dinheiro para o próximo grupo de investidores que deseja assumir um projeto vaidoso de possuir um pedaço do MMA.