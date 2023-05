Mesa Redonda: Com o retorno do título da BMF, que outros cinturões o UFC deveria criar?

Dustin Poirier enfrenta com Justin Gaethje no UFC 291 em uma revanche do Luta do Ano de 2018. A luta por si só deve ser suficiente para fazer o sangue bombear para qualquer fã de socos, mas os poderosos adoçaram ainda mais o pote, colocando indiscutivelmente o cinturão de maior prestígio em esportes de combate em jogo: o título ‘BMF’.

Criado por Nate Diaz, e depois cooptado pelo UFC, o cinturão BMF é uma entidade singular nos esportes de combate: um título não usado para designar o lutador de estreia em uma categoria de peso específica. Em vez disso, o título BMF é simbólico, elevando um amado lutador favorito dos fãs ao posto de (algum tipo de) campeão, mesmo que apenas por um momento. É um pouco divertido em um cenário promocional monótono, do tipo que o esporte precisa desesperadamente.

Então, com tudo isso em mente, Alexander K. Lee, Damon Martin, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, sentaram-se na mesa redonda para discutir seus cinturões teóricos favoritos que o UFC poderia criar.

Lee: Quem segue regularmente meu nas mídias sociais (todos vocês 12) sabem que liderei um movimento nos últimos anos, que questiona a própria estrutura desse negócio que passamos a conhecer e amar. Um movimento formado diante da evolução constante e às vezes dissonante da luta profissional. Um movimento que busca trazer o UFC de volta às suas raízes.

Isso mesmo, estamos falando do movimento “Keep The Martial Arts Apart”. E merece ter um cinto de verdade.

Para aqueles que não estão familiarizados com o #KTMAA, começou em protesto contra lutadores talentosos que produziam resultados desfavoráveis ​​e/ou piores, sem entretenimento devido às suas tentativas muitas vezes mortificantes de misturar as artes marciais sem sucesso. Todos nós já vimos isso. Um especialista em jiu-jitsu tentando pular e atirar como Conor. Um boxeador trabalhando para uma queda contra a cerca que nunca virá. Um especialista em Muay Thai caçando cegamente um leglock na tela. Estremecer.

O cinto KTMMA restaurará a ordem. Exigirá que os lutadores mantenham suas melhores disciplinas, relembrando os dias de glória de Royce Gracie finalizando lutadores totalmente despreparados com a montaria (sim, isso é com montar, não de monte).

Veja como funciona:

Antes de sua luta, dois lutadores devem designar qual será seu estilo de luta principal

Os lutadores devem APENAS usar técnicas ofensivas de seu estilo de luta primário. Grapplers podem atacar com finalizações, wrestlers podem atacar com slams e ground and pound, strikers podem atacar com golpes

Os árbitros usarão seu critério para decidir quando um lutador está competindo fora dos limites de seu estilo designado (completamente confiantes de que nada pode dar errado aqui)

Em vez do sistema obrigatório de 10 libras, os lutadores receberão pontuações de 0 a 10, como um concurso de enterradas, com base em quão bem eles representaram sua arte marcial.

OK, vou ser sincero, não tenho certeza de como isso funciona

Chega de ceifeiros voando sem rumo, Rodolfo Vieira. Saia da cerca e volte para a bondade do chute forte, Holly Holm. E Dustin Poirier, nem pense em pular naquele idiota. Vocês estão todos avisados.

O ponto é que, como tenho certeza de que todos nós já vimos, toda essa coisa de “artes marciais mistas” é apenas uma moda passageira inútil que certamente passará a qualquer momento, então por que não antecipar o jogo e pular para o movimento da próxima grande coisa? O que é como a próxima grande novidade.

Mantenha as artes marciais separadas.

Olhe para ele, isso é tudo que eu estou dizendo.

Martin: O tempo do pai pode ser o maior inimigo de todos os lutadores que competem no MMA, mas isso não significa que o esporte não possa dar a essas lendas do envelhecimento uma última chance de glória.

É por isso que adicionar um campeonato específico para essas grandes estrelas de todos os tempos seria uma maneira fantástica de permitir que eles batalhem uns contra os outros com ouro em jogo, em vez de apenas jogar os ícones do esporte lá com assassinos aleatórios que ninguém tem. já ouviu falar antes. Basta pensar na tristeza avassaladora que tomou conta de toda a indústria quando Mauricio “Shogun” Rua – lutador que travou uma das batalhas mais memoráveis ​​dos últimos 20 anos – sai com uma derrota para Ihor Potieria.

Quem é Ihor Potieria? Exatamente o meu ponto!

Ao introduzir um Legends Championship, os dias de “Shogun” lutando contra algum cara aleatório que você não poderia escolher em uma escalação nunca mais aconteceriam. Em vez disso, Rua passaria as últimas lutas de sua carreira no Hall da Fama enfrentando outras lendas do esporte.

Não precisa haver uma regra definida para como essas lutas acontecem – todos nós conhecemos e reconhecemos as verdadeiras lendas do esporte – então por que não dar a eles a última chance de alcançar a glória antes de mandá-los para a aposentadoria?

Imagine um mundo onde Carlos Condit e Robbie Lawler se encontram em uma revanche com um Legends Championship em disputa, ou talvez Lawler consiga Rory MacDonald uma última vez antes que ele pendure as luvas para sempre? E a volta de Vitor Belfort para uma revanche contra Anderson Silva, ambos lutadores em fim de carreira?

Sejamos honestos, ninguém quer lembrar que a última luta de Silva no UFC foi contra Uriah Hall ou que MacDonald desistiu de uma derrota para Dilano Taylor.

Combinar esses grandes nomes de todos os tempos enquanto competem por um Legends Championship dá a eles a chance de chegar ao topo com o cinturão do título erguido. Você pode até anexar uma estipulação para indução imediata ao Hall da Fama do UFC com uma vitória.

Essa é uma maneira muito melhor de encerrar as carreiras dessas lendárias lendas do esporte.

Meshew: Enquanto AK e Damon estão oferecendo ideias sólidas para cintos de truques, vou superá-los com volume absoluto. Porque não estou sugerindo apenas um novo cinto para adicionar à mistura, mas 10.

Os cinturões de títulos são ótimos. E enquanto sua função principal é como ferramentas promocionais para vender pay-per-views, eles servem a um importante propósito secundário de dar designações concretas aos lutadores como “os melhores do mundo”. Isso é extremamente importante porque os fãs que vierem para o esporte em 2023 podem olhar para trás nos livros de história e dizer: “Bem, BJ Penn foi o campeão. Ele deve ter sido bom. Mas nem todo lutador pode se tornar campeão. Inferno, nem todo lutador pode lutar pelo título. E ainda, bastante dos lutadores merecem um reconhecimento que dura mais do que um cheque de bônus. Aqui está como eu vou resolver isso.

Se você assistiu a qualquer conteúdo de vídeo de luta de MMA nos últimos anos, já deve ter nos ouvido debater com frequência o título falso mais ilustre de todos os esportes: o título dos médios dos pesos médios. Bem, o que estou propondo é que transformemos esse cinturão falso em um real e, junto com ele, façamos um cinturão de peso para cada uma das principais classes de peso. (O peso galo feminino não consegue um até o momento em que pode provar ser uma divisão real, e não o que quer que seja agora.)

Veja como funciona.

Para cada divisão, estabelecemos um cinturão de peso, com regras específicas sobre quem pode segurá-lo e como pode mudar de mãos, mas essas regras não precisam ser as mesmas para cada divisão. Em vez disso, as regras refletem as qualidades nebulosas de The Other Guys nessa divisão. Tome o peso médio por exemplo: 185 é uma divisão entre divisões. Os lutadores não são excessivamente dependentes de força e capacidade atlética (como você fica no meio-pesado) e não são lutadores de boxe aeróbicos (como você encontra no meio-médio). Em vez disso, 185 consiste em muitos caras que são muito bons em muitas coisas e são decentemente duráveis, mas não saem da página por nenhum motivo, como Krzysztof Jotko, Brad Tavares e Chris Curtis. Vamos celebrar esses indivíduos criando um cinturão só para eles, que muda de mãos quando dois lutadores do meio-médio se encontram e o vencedor leva para casa uma decisão onde todas as artes marciais foram misturadas. Não seria divertido?

A estipulação para o meio-médio seria que o lutador vencedor tivesse que acertar pelo menos 50 golpes significativos e marcar 2+ quedas, ou algo assim. Peso pesado exigiria um nocaute no primeiro round ou uma decisão com pelo menos três minutos de luta de conquista. E Lightweight seria apenas um título Violenceweight, porque 155ers jogam por sangue. Ainda não tenho todas as regras para todas as classes de peso, mas você entendeu. E a única estipulação que seria verdadeira para cada um dos cinturões de peso seria que os lutadores no top 10 do UFC não são elegíveis. Quando você é um lutador top 10, você está na disputa pelo título, e não é para isso que serve esse cinturão. Este é para os outros caras.

Al Shatti: Estamos fazendo a obra de Deus aqui hoje, senhores. Belas sugestões ao redor. Permita-me agora fazer um círculo completo de volta, porque, por mais divertido que o homônimo deste artigo tenha sido desde o seu início, a maior falha do título BMF sempre foi tão óbvia: é uma meia-medida. E nas sábias palavras de Mike Ehrmantraut, nós aqui do MMA Fighting certamente não acredite em meias medidas.

Então, vamos expandir o título BMF um passo adiante e permitir que ele alcance seu final natural: lembra-se do título “Mais Violento” criado por Eddie Alvarez uma vez para sua guerra de 2017 contra Justin Gaethje? Bem, os cinturões Violenceweight vieram oficialmente para ficar.

A ideia é simples. Cada divisão tem seu próprio título Violenceweight para jogar, um separado do campeonato físico real, com o cinturão OG Violenceweight datado de Gerard Gordeau batendo os dentes na boca de Teila Tuli de 450 libras na primeira luta do UFC de todos os tempos exibido. Como vimos ao longo dos anos, qualquer um pode se tornar um campeão do UFC – mas apenas alguns casos especiais podem ser realmente considerados entre os Mais Violentos.

Em outras palavras, estamos caçando lutadores com aquele eu não sei o quecom um critério que remete ao infame teste de limite de obscenidade do juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Potter Stewart: Eu reconheço quando vejo.

Georges St-Pierre foi um grande campeão do UFC, mas por melhor que tenha sido seu reinado de título, não produziu exatamente um excesso de bangers. Mas o cinturão meio-médio mais violento? Rapaz, teve um tempo e meio, negociado em vários pontos entre Thiago Alves, Carlos Condit, Paul Daley e outros durante os sete anos de St-Pierre no topo da montanha dos meio-médios.

Jon Jones pode ser o GOAT, mas enquanto ele estava decidindo Ovince Saint Preux em uma das piores lutas de 2016, Anthony Johnson estava lá fora atacando cabeças no hiperespaço para reivindicar o título vago do MVLHW. Vicente Luque deteve o cinturão MVWW durante a maior parte da corrida pelo título de Kamaru Usman, e Shavkat Rakhmonov provavelmente fará o mesmo em breve durante o reinado de Leon Edwards ao sol. Gaethje é para sempre um candidato perpétuo ao cinturão MVLW, embora Alvarez, Charles Oliveira, Dustin Poirier e Tony Ferguson tenham conquistado o título para um test drive ou dois durante seus tempos.

Ele se vende sozinho. Diga-me um confronto pelo cinturão carmesim entre o atual MVBW Marlon Vera e o implacável novato Umar Nurmagomedov não faz seu sangue bombear.

O prestígio e as expectativas dos títulos do Violenceweight também se prestam ao tipo de drama que o UFC adora. Imagine a histeria quando Dana White tira Israel Adesanya do cinturão MVMW na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 276 depois de outra festa chata sobre Jared Cannonier e o concede a um Alex Pereira recém-saído da decapitação de Sean Strickland naquela mesma noite? Estaríamos conversando sobre isso por semanas – e Adesanya também! De repente, a já rica tradição da rivalidade Adesanya x Pereira assume um fervor ainda maior na preparação para o UFC 281, com Adesanya se esforçando para recuperar o que antes era seu e Pereira desfilando na semana da luta já vestindo orgulhosamente o primeiro do dois cinturões que pretende roubar do campeão.

Sejamos honestos, os títulos Violenceweight falam sobre quem somos como fãs de MMA.

É hora de abraçá-lo.