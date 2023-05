Mesa redonda: Qual é a rivalidade mais memorável de Dana White com um campeão do UFC?

Dana White está batendo de frente publicamente com um de seus campeões. Pare as prensas!

Ninguém pode ser culpado por ler a primeira frase e não saber a quem, o quê ou quando se refere. Afinal, o presidente do UFC sempre brigou com algumas das maiores estrelas de sua promoção ao longo dos anos. Aljamain Sterling é apenas o mais recente, mas ele é o maior?

Sterling tem uma competição acirrada pelo pior chefe, já que alguns dos melhores e mais famosos lutadores do MMA discutiram publicamente com White, com um pouco desse sangue ruim ainda perdurando até hoje. Não há como saber por quanto tempo essa disputa vai apodrecer, mas olhando para os confrontos de campeões anteriores de White, talvez possamos ter uma pista de onde ela está indo?

Junte-se à mesa redonda de luta de MMA de Shaheen Al-Shatti, Alexander K. Lee, Damon Martin e Jed Meshew enquanto fazemos nossas escolhas para as lutas de lutadores mais memoráveis ​​da gestão de White, e certifique-se de verificar nossos pensamentos expandidos em nosso podcast de mesa redonda .

Martin: Quando se trata de rivalidades de todos os tempos entre Dana White e campeões do UFC, a conversa deve sempre começar com o relacionamento volátil que ele compartilhou com Tito Ortiz, porque foi realmente a primeira vez que ele entrou em guerra com um de seus atletas.

Uma pequena lição de história sobre esses dois: antes de convencer seus amigos de infância Lorenzo e Frank Fertitta a desembolsar $ 2 milhões para comprar o UFC, White era um entusiasta do boxe e instrutor de fitness que caiu para trás no gerenciamento de lutas quando começou a trabalhar com Ortiz e Chuck Liddell. Isso foi muito antes de alguém ganhar dinheiro significativo no UFC, mas White assumiu as negociações de contrato para duas das estrelas em ascensão mais rápidas da promoção e aparentemente conseguiu que ambos fossem pagos melhor do que nunca.

Então, em 2001, White e os irmãos Fertitta fecharam a venda para comprar o UFC, e de repente o empresário virou promotor e sua lista de clientes encolheu a zero.

A relação antagônica entre White e Ortiz começa aí. Eles não eram mais gerente e cliente, mas sim promotor e lutador, com o lutador agora tendo que trabalhar mais para conseguir um pagamento mais saudável. Embora Ortiz continuasse sendo uma das maiores estrelas do UFC, ele era profundamente combativo com White e eles se enfrentaram pública e privadamente. Seu crescente desdém chegou a um ponto em 2006 que, quando chegou a hora de renegociar o contrato, Ortiz incluiu uma cláusula para se enfrentar contra White no ringue em uma luta de boxe real.

Sim, Dana White deveria boxear Tito Ortiz, e isso fazia parte do contrato dele.

O que começou como um golpe nos bastidores para resolver seus rancores no ringue se transformou em um circo completo, com planos de realmente televisionar a partida na Spike TV. White passou por todo um campo de treinamento para se preparar e a Spike TV produziu um documentário de uma hora chamado Sangue ruim que detalhava a rivalidade entre chefe e lutador.

Infelizmente, a luta nunca aconteceu – Ortiz desistiu e depois afirmou que não estava sendo pago pela luta de boxe, o que o levou a desistir. White afirma que foi porque Ortiz sabia o que aconteceria depois que White supostamente “espancou o caralho” dele durante as sessões de sparring anteriores.

Mesmo depois que a façanha fracassou, Ortiz continuou atirando em White em entrevistas, chamando o chefe do UFC de “aspirante a gângster” e chegou a usar uma camisa para a pesagem do UFC 84 que dizia “Dana White é meu b * ***.” Em troca, White chamou Ortiz de “idiota”, “mentiroso”, “idiota de merda” e até revelou que eles brigaram em um vôo para o Japão era uma vez. .

White pode entrar em uma guerra de palavras com muitos outros lutadores, mas Ortiz continua sendo o único que ele já socou, e é por isso que essa rivalidade resiste ao teste do tempo não apenas como a primeira, mas de longe a mais memorável.

Lee: Isso pode parecer uma escolha estranha, já que Jon Jones e Dana White são muito simpático hoje em dia, mas houve um tempo em que parecia que Jones deixou White com uma ferida mais profunda do que qualquer outro lutador antes, a ponto de White considerar o então técnico de Jones, Greg Jackson, um “assassino esportivo”.

Claro, estamos falando dos dias mais sombrios de setembro de 2012, quando White e companhia cancelaram o UFC 151 devido a uma lesão que forçou Dan Henderson a sair de uma luta com Jones e Jones recusou-se a enfrentar o substituto de última hora Chael Sonnen. Esta foi a primeira vez que o UFC cancelou um evento e White não gostou muito, para dizer o mínimo.

White criticou Jones e Jackson em um comunicado à imprensa, afirmando que estava “enojado” com eles por terem “assassinado” o UFC 151 (novamente, esta é a linguagem de um Comunicado de imprensa que ainda existe no UFC.com). Ele acusou Jones de não apenas custar o dinheiro da promoção, mas também de privar os outros 20 lutadores escalados do card de um contracheque. Ele até disse categoricamente que Jones, três defesas em seu primeiro reinado de título, era um campeão impopular.

“Jon Jones é um cara que muitos fãs não gostam, e não acho que isso o tornará mais popular”, disse White.

Ótima promoção né?

Claro Dana, vamos esquecer o fato de que os campeões devem ter o direito de recusar oponentes substitutos, e que é você e sua equipe responsáveis ​​por não montar uma escalação forte o suficiente para vender o UFC 151 sem seu evento principal – outras lutas do card principal incluídas Jake Ellenberger x Jay Heiron e Dennis Siver x Eddie Yagin, então… sim – e que Sonnen não só vinha de uma derrota para Anderson Silva, como nunca havia lutado no meio-pesado no UFC.

Mas isso foi tudo culpa de Jones e Jackson, certo?

Dizer que Jones e White tiveram um relacionamento tenso desde então seria um eufemismo – em grande parte pelas transgressões de Jones, é claro. Na última década, Jones ganhou as manchetes por testes antidoping malsucedidos, atropelamento e violência doméstica, entre outros incidentes embaraçosos, que mancharam sua reputação e criaram todo tipo de dor de cabeça para White e o UFC.

Lembre-se de que, em 2020, White e Jones estavam discutindo publicamente sobre o pagamento dos lutadores, a ponto de Jones desafiar White a liberá-lo de seu contrato com o UFC.

Tudo é pacífico entre os dois hoje em dia, mas se você me perguntar, este é um ressentimento de chefe que está apenas esperando para explodir novamente.

Al Shatti: Olhando para esta lista, um tema emerge.

Você é um dos maiores lutadores de sua época? Nesse caso, há uma boa chance de Dana White ter dito algumas merdas terríveis sobre você em público, e uma chance ainda melhor de ele ter insinuado que você estava com medo de lutar contra o Random Contender No. 4 porque ousou questionar por que o UFC lhe deu o short ponta do bastão, seja em termos financeiros ou de respeito.

Soou verdadeiro com Ortiz, soou verdadeiro com Jones e certamente soou verdadeiro no verão de 2017, quando as tensões cresceram tanto entre White e outro dos grandes nomes do MMA que o UFC quase queimou uma maldita divisão inteira simplesmente para irritar Demetrious Johnson. . De todas as muitas sagas do “Dana White vs.” compêndio, esta é a única rivalidade a gerar uma dissertação de 2.000 palavras do próprio lutador. Foi assim que as coisas ficaram ruins – Johnson ficou tão magoado com o tratamento do UFC que escreveu um longo formulário para se defender, no qual a palavra “tirânico” pode ou não ter sido usada duas vezes. Isso é impressionante.

Caso a memória falhe, as notas do penhasco são mais ou menos assim: pouco depois de Johnson empatar o recorde de todos os tempos do UFC em defesas de título consecutivas em 10 e se estabelecer como o lutador peso por peso nº 1 no esporte, os dirigentes do UFC tentou intimidar Johnson a aceitar TJ Dillashaw para sua próxima defesa recorde – isso depois de já intimidar Johnson a aceitar Ray Borg, de 23 anos, para a referida defesa. Dillashaw não era peso mosca nem campeão, então Johnson tinha algumas preocupações. Compreensível.

O que se seguiu foi uma história suja em que descobrimos que o campeão mais dominante da história do UFC nunca recebeu pontos de pay-per-view por nenhuma de suas lutas pelo título, teve negada a oportunidade de receber pontos de pay-per-view para lutas futuras , foi negado qualquer concessão no caso de Dillashaw não conseguir bater o peso para sua estreia no peso mosca, e foi informado de que se ele recusasse a oferta de pegar ou largar do UFC para o que deveria ser o momento culminante de sua carreira , os pesos-moscas seriam totalmente apagados do mapa do UFC.

Então o que aconteceu? Johnson disse: ‘Nah, já chega’.

Ao longo de uma entrevista contundente e reveladora de uma hora no MMA Fighting’s A Hora do MMA, Johnson abriu a cortina para todos os maus-tratos que recebeu do UFC em detalhes exaustivos. Seis anos depois, continua a ser um relógio notável.

Basta dizer que ninguém que estava prestando atenção ficou chocado quando Johnson saiu do UFC na primeira chance disponível, depois de perder o título em 2018.

Muitas rixas de Dana White foram loucas por seus próprios direitos, mas apenas uma resultou no UFC cortando uma futura estrela do campeonato como Brandon Moreno por despeito, simplesmente porque um dos maiores lutadores de todos os tempos ousou se defender.

Randy Couture

Meshew: Fico feliz em admitir que todas essas outras rixas são excelentes exemplos de Dana White colocando o interesse próprio acima do dever promocional. Quero dizer, sim, White trocou o melhor lutador do mundo por um lutador que ele rotineiramente atropelava e que prontamente saiu do UFC. E sim, White quase entrou em uma briga com Tito Ortiz. E com certeza, ele e Jon Jones tiveram mais altos e baixos do que um treino de futebol no colégio. Mas nenhuma dessas rixas chega perto de sua batalha contínua com Randy Couture.

Para quem não se lembra, em 2007, Couture foi o campeão mundial dos pesos pesados, um dos lutadores mais populares do esporte e quase universalmente amado. A maior luta que poderia ser feita no MMA era uma superluta Couture x Fedor Emelianenko, na qual o UFC estava trabalhando desesperadamente. Mas quando o UFC não conseguiu, quando eles não fizeram as concessões necessárias para contratar Fedor, e quando Couture descobriu que ele estava recebendo muito menos do que outros lutadores do UFC, “The Natural” desistiu.

Com duas lutas restantes em seu contrato com o UFC, Couture saiu da promoção, acreditando (incorretamente) que poderia esperar a restrição de tempo de seu contrato para entrar na agência gratuita.

Isso acabou não acontecendo, porque o UFC processou ele. É isso mesmo – isso não foi apenas uma reclamação em uma coletiva de imprensa, o UFC processou seu atual campeão dos pesos pesados.

Por qualquer definição, toda a situação foi um fiasco. Após a saída de Couture, o UFC convocou uma coletiva de imprensa especificamente para refutar algumas de suas declarações sobre a empresa, e uma batalha feia e prolongada na mídia e nos tribunais aconteceu. No final, após quase um ano de luta e após Couture gastar $ 500.000 em honorários advocatícios, ele desistiu, renegociando um acordo com o UFC e voltando à promoção. Mas o estrago estava feito, e depois que Couture deixou seu show de comentários no UFC para uma vaga no Bellator, os dois lavaram as mãos um do outro. É por isso que você vê Couture falando quando White rivaliza com Georges St-Pierre ou Francis Ngannou, porque ele sabe do que está falando e, ao contrário de Jon Jones, a água não está realmente debaixo da ponte.

Não acredita em mim? Pense nisso: em 2013, dois anos após se aposentar do esporte, Couture foi proibido de encurralar o próprio filho, Ryan Couture, em evento do UFC na Suécia. Pense sobre isso. Estamos falando de uma das cinco figuras mais importantes da história do UFC. Um membro do Hall of Fame e um homem que é parcialmente responsável por alguns dos maiores momentos da empresa, em momentos cruciais. E o animus é tão grande que White não pode nem permitir que ele fique ao lado de seu filho enquanto ele se prepara para lutar em uma jaula para o benefício de White! Esse é um nível mesquinho de Eric Cartman e que eu realmente não acho que pode ser superado.

Menções Honrosas: