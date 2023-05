Messi é ovacionado em show do Coldplay em Barcelona

Cenquanto o Barcelona se despedia de Sérgio Busquets e Jordi Alba no Camp Nou no domingo, na Argentina Lionel Messi também esteve em Barcelona.

Ele esteve na cidade por um Jogo frio concerto no Estadi Olimpic Lluis Companys e foi aplaudido de pé pela multidão.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, Messi compareceu ao show, que encerrou a passagem da banda britânica por Barcelona, ​​ao lado de Cesc Fabregas e seus respectivos sócios.

Logo após entrar no estádio, curiosamente onde o Barcelona jogará suas partidas da próxima temporada até novembro de 2024, o nome de Messi foi entoado pelos presentes. Sem surpresa, ele ainda é altamente reverenciado pelos fiéis Blaugrana.

Também aos 10 minutos da partida contra o Mallorca, e como de costume ultimamente, os torcedores presentes no Camp Nou entoaram o nome do craque argentino, procurado pelo Barcelona, ​​embora nada tenha sido acertado devido à situação econômica do catalão clube. O tempo dirá se os fãs realizarão seu desejo.