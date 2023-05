Messi ganha Prêmio Laureus de melhor atleta masculino de 2022

Ada argentina Lionel Messi ganhou o Prêmio Laureus de melhor atleta masculino de 2022 na segunda-feira, à frente de nomes como Rafa Nadal, Kylian Mbappé e Steph Curryimpulsionado por seu desempenho com a seleção argentina, que levou à Copa do Mundo de 2022 no Catar.

é a segunda vez MessiAos 35 anos, ele ganhou um Laureus – considerado um Oscar do esporte – após o que conquistou em 2020, prêmio que dividia com o piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

O homem de Rosario, que consegue Max Verstappen da Holanda, participou da cerimônia no Pavillon Vendome em Paris com sua esposa, Antonella.

Messi recebe o prêmio logo após ser reintegrado aos treinos com seu clube Paris Saint-Germainque o deixou de lado por uma semana por faltar a um treino em 1º de maio, quando ele voou para a Arábia Saudita para um compromisso publicitário.

Argentina ganha prêmio Laureus e Messi faz a dobradinha

ArgentinaA equipe campeã mundial de futebol da Argentina, capitaneada por Leo Messi, ganhou o Prêmio Laureus de melhor time de 2022 antes de Real Madrid e a Golden State Warriors.

A Alviceleste conquistou seu terceiro título mundial no Catar após derrotar a França nos pênaltis em 18 de dezembro de 2022.

Os organizadores observaram que Messi fez história. É a primeira vez que um atleta é premiado duas vezes no Laureus (individualmente e por equipe) desde que a premiação começou em 2000.

Argentinaque sucedeu à seleção italiana de futebol, derrotou Real Madridcampeões espanhóis da LaLiga e vencedores da Champions League pela 14ª vez em 2022, e o Golden State Warriorscampeões da NBA pela quarta vez em oito anos.