EUnão está claro qual clube Lionel Messi jogará na próxima temporada, mas o certo é que não estará no Paris Saint-Germain.

Apesar do fato de que há alguns meses sua renovação estava em andamento, e as duas partes chegaram a um acordo de princípio, ele mudou de ideia há algumas semanas e informou aos dirigentes do clube francês que não iria continuar sua carreira em Paris.

Messi é vaiado no Parc des Princes

Ele não compartilha do projeto esportivo, não o encara como suficientemente ambicioso e competitivo, e considera que seu tempo na Ligue 1 chegou ao fim.

Messi não quer ficar em PSG e essa postura não pode ser revertida, principalmente depois do que aconteceu com sua viagem à Arábia Saudita e posterior sanção.

Isso significa que a relação entre o argentino e o clube está totalmente rompida e não pode ser reparada.

Onde Messi jogará em 2022/23?

Agora, Messi deve decidir onde quer jogar na próxima temporada, ciente de que Barcelona gostaria que ele voltasse.

Seu retorno tornou-se quase uma obsessão para John Laportaque vê sua saída de PSG como um impulso para o retorno ao Camp Nou, embora as duas decisões não estejam realmente relacionadas.

A diretoria do clube catalão está confiante de que não demorará muito para garantir sua contratação e espera tê-lo no elenco a tempo da turnê pelos Estados Unidos no final de julho, pois assim o contrato seria mais substancial.

Seu retorno seria um grande impulso econômico para o clube e para os torcedores, antes de uma temporada em que XaviA equipe do Barcelona se mudará para o Estádio Olímpico de Montjuic devido às obras que estão sendo realizadas no Camp Nou.

Os adeptos Blaugrana estão claramente entusiasmados, com Messio nome de ‘s foi cantado durante os 10 minutos de partidas recentes.

Quer ele retorne à capital catalã ou não, o que está claro é que seu tempo na PSG está acabando.