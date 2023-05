Messi, uma oferta milionária nunca antes vista… e outras que virão

O PSG joga contra o Troyes no domingo, mas Lionel Messi não estará em campo ou no banco.

O craque argentino segue punido pelo clube, que impôs suspensão de 15 dias, apesar de Leo ter se desculpado na sexta-feira em um vídeo caseiro no qual mostrava arrependimento pela viagem à Arábia Saudita na segunda-feira.

Na sequência desse vídeo, esperava-se um gesto de paz do clube, que, por enquanto, não foi divulgado, embora não esteja descartado que algo aconteça na segunda-feira.

Esse gesto seria perdoar o jogador, retirar a suspensão e permitir que ele treine com seus companheiros na próxima semana.

Vale lembrar que Leo não treina com sua equipe desde segunda-feira, dia do polêmico treino. Terça-feira foi dia de folga e desde quarta-feira Leo não trabalha com seus companheiros.

O perdão do clube é esperado, mas não há nada oficial.

Enquanto isso, o jogador está treinando por conta própria, aguardando novidades e nesta segunda-feira poderá comparecer à gala Laureus, que será em Paris.

Com a sua ausência em Troyes, Messi já está de olho no próximo jogo da Ligue 1 contra Ajácio (13 de maio em casa).

Caso não seja perdoado, o que parece improvável neste momento, seu retorno ao clube seria no dia 21 de maio, contra o Auxerre, na penúltima rodada da temporada da Ligue 1. e quando os parisienses já podem ter sido matematicamente coroados campeões.

futuro de Messi

Mas, além disso, o que parece claro é que Messio futuro será longe de PSG. Uma coisa é que o clube o perdoe em função da sanção e outra que seus caminhos se cruzarão na próxima temporada.

Com a rota parisiense morta e o Barcelona rota muito complicada, a única oferta formal que se sabe que existe na mesa agora é a da Arábia Saudita, embora ontem à noite o jornal ‘The Times’ mencionou que Leo ainda tem a porta aberta para o PSG.

Al-Hilal, estão oferecendo a ele 400 milhões de dólares por temporada. A prioridade de Leo ainda é jogar por um time europeu de ponta até pelo menos a Copa América 2024, mas teremos que ver se tal oportunidade surge.

De qualquer forma, isso ainda vai dar muitas voltas e reviravoltas.

A Arábia Saudita é a única opção tangível neste momento, mas não devemos descartar uma mudança para a MLS, com Inter Miami tendo um interesse antigo. Há também a chance de uma oferta tardia da Premier League.

A Arábia Saudita oferece a ele não apenas um salário lucrativo, mas também condições espetaculares para se manter como embaixador do país, com talvez um contrato de dois anos e tratamento privilegiado em todos os sentidos.