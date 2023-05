Met Gala 2023: AO VIVO de Nova York

EUÉ a primeira segunda-feira de maio: Bem-vindo à mania do Met Gala.

Com uma transmissão ao vivo disponível, a arrecadação de fundos mais elegante do mundo assume um dos designers mais prolíficos – e controversos – do mundo, o falecido Karl Lagerfeld, como tema da festa estrelada.

Então, como o homem do momento, que morreu em 2019, sinta-se sobre todo o alvoroço? Lagerfeld era um estudante de história, com certeza, mas seus olhos estavam sempre no futuro.

“Karl nunca quis ter uma retrospectiva quando estava vivo. Ele sentiu que era fúnebre. Ele destacou que (Cristbal) Balenciaga e (Coco) Chanel nunca as tiveram quando estavam vivas”, disse William Middleton, que escreveu o biografia “Paradise Now: A Vida Extraordinária de Karl Lagerfeld.”

O código de vestimenta é “em homenagem a Karl”. Lagerfeld trabalhou em casas de moda proeminentes como Balmain, Chlo, Fendi, Chanel, além de fundar sua própria marca.