Met Gala 2023: Tudo o que você precisa saber sobre o evento de moda mais esperado do ano

Tele Met Gala 2023 é um dos eventos mais esperados do ano. Como acontece todos os anos, realiza-se na primeira segunda-feira de maio, com um tema diferente para que todos os convidados criem os seus looks mais originais e apelativos.

Este ano, a atriz espanhola Penelope Cruz estará no centro das atenções na festa mais importante da moda, em homenagem à amiga Karl Lagerfeld no Metropolitan Museum of Art em Nova York. O evento terá início às 18h00 locais.

Billie Eilish faz entrada dramática e glam no Met GalaPA

Deve-se notar que o designer e grande gênio, antecessor da empresa francesa Chanel, nunca foi fã de superexposição.

Antes de sua morte, o tínhamos visto em desfiles de moda, cercado pelas mulheres e supermodelos mais icônicas, mas raramente em qualquer outro lugar.

No entanto, a estrela convidada que sem dúvida veremos andando no tapete vermelho é choupette, o gato branco do designer. Ela será, sem dúvida, a estrela da noite, como Lagerfeld gostava particularmente dela e ela era sua fiel companheira de viagem.

Quem estará presente no Met Gala 2023?

Quanto aos co-anfitriões do Met Gala 2023, Anna Wintour também escolheu atriz e roteirista Michael Coeljogador de tênis Roger Federer e cantor Dua Lipa.

A forma de entrar em um evento tão exclusivo é sendo convidado pela própria organização, ou seja, por Anna Wintour e André Bolton.

Além de receber um dos convites que as diferentes marcas de luxo têm, você também pode pagar os milhares de dólares que custa cada ingresso e aos quais pouquíssimas pessoas têm acesso.

Mas, apesar de tudo isso, ainda é preciso passar pelo corte da organização para poder entrar no evento e, mesmo assim, depende do seu traje e estilo.

Quando é o Met Gala de 2023?

O Met Gala será realizado na segunda-feira, 1º de maio, e a transmissão ao vivo está programada para começar às 18h30 EST, ou seja, 15h30 PST.

Isso é 23:30 BST para aqueles no Reino Unido e Irlanda e 00:30 CEST para a maioria da Europa Ocidental.

Como assistir ao Met Gala 2023?

A transmissão ao vivo do Met Gala de 2023 está sendo hospedada pela Vogue em seu site e também será transmitida em suas páginas do YouTube, Instagram, Facebook e Twitter, o que significa que você será pressionado a perder a cerimônia.