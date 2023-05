Meta multou recorde de US$ 1,3 bilhão e ordenou que pare de enviar dados de usuários europeus para os EUA

Tele União Europeia deu um tapa meta com uma multa de privacidade recorde de US $ 1,3 bilhão na segunda-feira e ordenou que parasse de transferir dados de usuários através do Atlântico até outubro, a última salva em um caso de uma década desencadeado por temores de espionagem cibernética dos EUA.

A multa de 1,2 bilhão de euros é a maior desde que o rígido regime de privacidade de dados da UE entrou em vigor há cinco anos, superando a multa de 746 milhões de euros da Amazon em 2021 por violações de proteção de dados.

A Meta, que já havia alertado que os serviços para seus usuários na Europa poderiam ser cortados, prometeu apelar e pedir aos tribunais que suspendessem imediatamente a decisão.

“Não há interrupção imediata do Facebook na Europa”, disse a empresa.

“Esta decisão é falha, injustificada e estabelece um precedente perigoso para inúmeras outras empresas que transferem dados entre a UE e os EUA”, disse. Nick Cleggpresidente global e de assuntos da Meta, e diretora jurídica, Jennifer Newstead, disse em um comunicado.

É mais uma reviravolta em uma batalha legal que começou em 2013, quando o advogado austríaco e ativista de privacidade Max Schrems apresentou uma queixa sobre o manuseio de seus dados pelo Facebook após as revelações do ex-contratado da Agência de Segurança Nacional Edward Snowden sobre vigilância eletrônica por agências de segurança dos EUA. Isso incluiu a divulgação de que o Facebook deu às agências acesso aos dados pessoais dos europeus.

A saga destacou o conflito entre Washington e Bruxelas sobre as diferenças entre a visão estrita da Europa sobre privacidade de dados e o regime comparativamente frouxo dos EUA, que carece de uma lei federal de privacidade. A UE tem sido líder global em controlar o poder da Big Tech com uma série de regulamentações que as obrigam a policiar suas plataformas com mais rigor e a proteger as informações pessoais dos usuários.

Um acordo que cobre as transferências de dados UE-EUA, conhecido como Privacy Shield, foi derrubado em 2020 pelo tribunal superior da UE, que disse que não fez o suficiente para proteger os residentes da intromissão eletrônica do governo dos EUA. A decisão de segunda-feira confirmou que outra ferramenta para governar as transferências de dados – contratos legais de ações – também era inválida.

Bruxelas e Washington assinaram um acordo no ano passado sobre um Privacy Shield reformulado que a Meta poderia usar, mas o pacto está aguardando uma decisão das autoridades europeias sobre se ele protege adequadamente a privacidade dos dados.

As instituições da UE estão revisando o acordo, e os legisladores do bloco neste mês pediram melhorias, dizendo que as salvaguardas não são fortes o suficiente.

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda aplicou a multa como principal reguladora de privacidade da Meta no bloco de 27 países porque a sede europeia da gigante de tecnologia do Vale do Silício está sediada em Dublin.

O órgão regulador irlandês disse que deu à Meta cinco meses para parar de enviar dados de usuários europeus para os EUA e seis meses para colocar suas operações de dados em conformidade “cessando o processamento ilegal, incluindo armazenamento, nos EUA” de dados pessoais de usuários europeus transferidos em violação das regras de privacidade do bloco.

Se o novo acordo de privacidade transatlântico entrar em vigor antes desses prazos, “nossos serviços podem continuar como estão hoje sem qualquer interrupção ou impacto nos usuários”, disse Meta.

Schrems previu que a Meta “não tem chance real” de anular a decisão materialmente. E um novo pacto de privacidade pode não significar o fim dos problemas da Meta, porque há uma boa chance de ser descartado pelo tribunal superior da UE, disse ele.

“A Meta planeja contar com o novo acordo para transferências daqui para frente, mas isso provavelmente não é uma solução permanente”, disse Schrems em um comunicado. “A menos que as leis de vigilância dos EUA sejam corrigidas, a Meta provavelmente terá que manter os dados da UE na UE.”

A Meta alertou em seu último relatório de lucros que, sem uma base legal para transferências de dados, será forçada a parar de oferecer seus produtos e serviços na Europa, “o que afetaria material e adversamente nossos negócios, condição financeira e resultados de operações”.

A empresa de mídia social pode ter que realizar uma reformulação cara e complexa de suas operações se for forçada a parar de enviar dados de usuários através do Atlântico. A Meta tem uma frota de 21 data centers, segundo seu site, mas 17 deles estão nos Estados Unidos. Três outros estão nas nações europeias da Dinamarca, Irlanda e Suécia. Outra está em Cingapura.

Outros gigantes da mídia social estão enfrentando pressão sobre suas práticas de dados. O TikTok tentou acalmar os temores ocidentais sobre os riscos potenciais de segurança cibernética do aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos de propriedade chinesa com um projeto de US$ 1,5 bilhão para armazenar dados de usuários dos EUA em servidores Oracle.