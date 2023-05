México Andrés Guardado anuncia aposentadoria da seleção

EUt era um segredo aberto, mas agora o meio-campista mexicano Andrés Salvou se aposentou oficialmente do futebol internacional. Depois de 16 anos na seleção principal, o jogador de 36 anos encerrou sua carreira México carreira.

O Real Betis meio-campista deixa o jogo internacional com um impressionante recorde de 28 gols em 179 partidas para o México. Isso inclui marcar para seu país em todos os anos de 2005 a 2022.

Mensagem de despedida do Guardado

O próprio jogador confirmou a notícia com um videoclipe que inclui uma montagem de sua passagem como jogador, além de mensagens de agradecimento aos torcedores e companheiros. Ele acompanhou o breve filme com uma declaração nas redes sociais.

“Eu já havia dito isso há muito tempo, mas não parava para agradecer por tudo que vivi nesses 16 anos com a seleção mexicana… É impossível expressar em palavras o quanto me sinto grato e privilegiado “, escreveu Salvou.

“Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que me acompanharam e tiveram a sorte de compartilhar momentos comigo durante este lindo sonho. até hoje e claro a todos os fiéis fãs que me acompanharam durante todos esses anos e agora sou apenas mais um de vocês, OBRIGADO!

“Hoje chega ao fim o sonho, o sonho de uma criança que se realizou e que teve adversidades, tristezas e desilusões pelo caminho, que estaria disposto a passar de novo para abraçar a glória de defender durante vários anos e com orgulho a camisa de muitos, a verde, a do El Tri.”

Andres Guardado’s record for Mexico

Guardado deixa o futebol internacional como uma lenda da seleção mexicana e com o recorde de partidas disputadas. Ele também faz parte de um grupo de jogadores de elite que disputou cinco Copas do Mundo, junto com Antonio Carbajal, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Guillermo Ochoa e Lothar Matthaus.

O lateral-esquerdo destaque no Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022.

Guardado também ajudou o México a erguer quatro troféus: o Copa Ouro em 2011, 2015 e 2015, e o Copa CONCACAF em 2015.