México, o país que terá mais times na expansão da NFL

EUm as intenções de continuar a expandir-se pelo mundo, a NFL confirmou os próximos mercados que pretende ‘conquistar’, onde se destacam a inclusão de França e Irlanda do Norte.

A liga de futebol americana anunciou o Programa de Marketing Global em seu segundo ano, onde 21 equipes participarão de 14 mercados, superando as 19 franquias que marcaram presença em 10 países em 2022.

Por outro lado, ficou demonstrado o grande interesse gerado pelo mexicano mercado (9), sendo o país que terá mais escritórios, superando o Reino Unido (7) e Alemanha (5).

“Estamos muito satisfeitos em ver a ambição compartilhada de nossas equipes no crescimento da NFL em todo o mundo, e essa expansão demonstra não apenas o ímpeto do Programa de Marketing Global à medida que nos aproximamos do segundo ano, mas o valor que os clubes participantes já estão vendo com isso. iniciativa importante”, disse Peter O’Reilly.

Entre as novidades reveladas pela NFL está o direito recebido pelo New Orleans Saints de entrar na França, primeira franquia a fazê-lo no país, enquanto o Pittsburgh Steelers complementará sua expansão no México com a Irlanda do Norte.

Por outro lado, Philadelphia Eaglescampeã da NFC, é a única franquia que terá presença na África (Gana).

Como a NFL escolhe os países?

As equipes podem solicitar uma expansão para a NFL e a proposta é apresentada ao Comitê Internacional, que a analisa e endossa ou rejeita durante a reunião da primavera.

Se aprovadas, as equipes recebem direitos de marketing internacional por cinco anos, período durante o qual são obrigadas a se envolver em atividades para envolver o mercado local.

Os destaques incluem o compromisso de fazer crescer o Flag Football e criar experiências para envolver os jovens no esporte.

Na primeira experiência deste ano, as equipes ativaram seus direitos em vários grandes eventos da NFL, incluindo os Jogos Internacionais em Londres, Alemanha e México, bem como os Pro Bowl Games em Las Vegas e os Drafts de 2022 e 2023 da NFL.

Em particular, o Draft da NFL de 2023 viu os 19 clubes com direitos de mercado internacional anunciarem escolhas temáticas no palco em Kansas City e remotamente de todo o mundo para envolver fãs em todo o mundo.

Os destaques no México incluem a escolha anunciada por Diana Flores para o Denver Broncos ao lado Terrel Davis e Jake Plummer.

Os países com presença internacional da NFL

Áustria

Kansas City Chiefs

Patriotas da Nova Inglaterra

Tampa Bay Buccaneers

Austrália

Los Angeles Rams

Philadelphia Eagles

Brasil

Canadá

Minnesota Vikings

Seattle Seahawks

China

França

Alemanha

Atlanta Falcons

Carolina Panthers

Kansas City Chiefs

Patriotas da Nova Inglaterra

Tampa Bay Buccaneers

Gana

México

Arizona Cardinals

Dallas Cowboys

Denver Broncos

Houston Texans

Kansas City Chiefs

Las Vegas Raiders

Los Angeles Rams

Pittsburgh Steelers

São Francisco 49ers

Nova Zelândia

Los Angeles Rams

Philadelphia Eagles

República da Irlanda

Jacksonville Jaguars

Pittsburgh Steelers

Espanha

Chicago Bears

Miami Dolphins

Suíça

Kansas City Chiefs

Patriotas da Nova Inglaterra

Tampa Bay Buccaneers

Reino Unido