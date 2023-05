Mia Khalifa, a nova ‘professora’ de Oxford, deixa os alunos sem palavras

euA atriz de cinema adulto ebanesa Mia Khalifa foi convidada para dar uma palestra para alunos da prestigiada Universidade de Oxford.

Ela o fez como influenciadora para falar sobre a importância de estabelecer limites profissionais e privados, sua autoconfiança e compartilhar aspectos de sua vida pessoal.

“Ontem, falar para a União dos Estudantes de Oxford foi uma daquelas experiências de vida em que tive plena consciência de como era sortudo por estar vivendo a vida e fazendo tudo o que podia para não deixar um momento singular passar despercebido”, disse. Khalifa postado no Instagram.

“Muito obrigado ao @theoxfordunion pela oportunidade de falar em um edifício e organização tão históricos.

“Sinto-me humilde e inspirado por sua paixão por incutir mudanças genuínas no mundo e por selecionar uma lista tão diversificada de palestrantes em seu sindicato.

“O que você faz é incrivelmente importante e estou honrado por ter estado no seu palco.

“A síndrome do impostor era REAL, embora eu estivesse lá para falar sobre limites, confiança e minhas experiências de vida, que você pode julgar o quanto quiser, mas estou em Oxford pelo que fiz com minha vida desde então.

“E graças a @dilarafindikoglu por me vestir com minha roupa DREAM uni, senti como se pertencesse à casa da Grifinória em Oxford.”

Fotos dela entrando na sala de oratória, sendo aplaudida pelos alunos, também podem ser vistas em suas redes sociais.

Até o momento, não há nenhum clipe conhecido de seu discurso durante este evento, embora várias imagens tenham sido compartilhadas, tanto pela instituição acadêmica quanto pelo próprio ator.

“Obrigado a @OxfordStudents por me convidar para falar sobre algo tão importante para mim. Sinto-me honrado com a história da instituição e os palestrantes anteriores do Sindicato, esta é para sempre uma memória central e algo que mal posso esperar para mostrar meus futuros filhos que a mãe deles fez”, ela postou no Twitter.

v

O que Mia Khalifa quis dizer com ‘síndrome do impostor’?

A síndrome do impostor, às vezes chamada de síndrome da fraude, é um distúrbio psicológico no qual as pessoas bem-sucedidas são incapazes de aceitar suas realizações.

Grandes empreendedores geralmente sofrem, então essa condição não é comparável à baixa auto-estima ou falta de confiança.

Essas pessoas podem ter medo de serem descobertas e sentir pressão constante para provar a si mesmas.

Essa ansiedade pode ser tão avassaladora que até mesmo sucessos significativos são minimizados ou atribuídos a fatores externos.