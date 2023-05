Miami encapsula o novo caminho que a F1 está tomando

Miami é o melhor exemplo do que Fórmula 1 é hoje e para onde caminha o futuro a curto e médio prazo. Todos ganham, os organizadores acima de tudo, e as corridas não perdem muito, que é o que fãs e pilotos querem. Mas o show está engordando por todos os lados.

O Grande Prêmio de Miami é um sucesso retumbante sem ser o melhor circuito, nem o melhor clima, nem o melhor palco para os VIPs, mas está com todos os ingressos esgotados.

6.000 desses VIPs pagaram 12.000 euros por cabeça (quatro vezes mais do que Azerbaijão), quando no ano passado receberam um tratamento indigno daqueles tíquetes: só pipoca e hambúrguer para comer, com água quente.

Mas não houve queixas profundas. Nem sobre os engarrafamentos dentro da pista ou as pontes desabadas: esgotaram novamente. Eles ampliaram um pouco essas pontes e mudaram os fornecedores para comer o que pagam.

Aliás, ainda existe um seleto grupo de VIPs, que são levados para dentro do circuito, mesmo ocupando espaços antes reservados aos fotógrafos, que os enxotam como moscas, e acabam assistindo a corrida no paredão.

Poucas reclamações, soluções rápidas

Os pilotos e equipes reclamaram que o ‘paddock’, aquele espaço onde pilotos, VIPs, às vezes parte do público, imprensa e patrocinadores se encontram, era estreito e desconfortável.

A solução foi colocar essas instalações de hospitalidade dentro do Hard Rock Stadium. Há muito espaço, os convidados e celebridades têm tempo e espaço para conhecer os motoristas e todos ficam felizes.

Grama artificial e barcos falsos são criticados apenas de fora. Aqui, o panorama aéreo é sensacional, como em Baku ou Jeddah, que, com a luz das fontes e dos drones em foco, parecem cenas das Mil e Uma Noites.

É para lá que a F1 está indo, para mais pessoas, com grandes espaços urbanos, vistas espetaculares dos centros nervosos da cidade, pessoas indo e vindo, curtindo, como em Miami, mais o show do que a corrida, a atmosfera e não o DRS.

Vin Diesel, o ator, passeando e filmando uma cena para seu último filme e talvez Brad Pitt apareça. A música e os shows, os bares próximos, as fan zones, os jogos e atrações e, no final do dia, as corridas. Quer Max Verstappen goste ou não, ele se tornou um campeão dos clássicos.