Miami Heat incomodado quando Butler sofre lesão no tornozelo na vitória sobre o Knicks

Adepois de eliminar o Milwaukee Bucks na primeira rodada do NBA eliminatórias, o calor de Miami garantiu uma vitória por 108-101 sobre o New York Knicks para assumir a liderança de 1 a 0 na série.

No entanto, Miami pode ter sofrido um grande golpe, pois Jimmy Butler contraiu uma lesão no tornozelo no quarto período. O Miami star permaneceu no jogo, mas mancou até o fim.

“Não sei,” Aquecer treinador Erik Spoelstra disse quando perguntado se Mordomo estará disponível para o Jogo 2.

“Você simplesmente não sabe com entorses de tornozelo. Eu nem sei se saberemos mais por [Monday]. Teremos que ver. Será um jogo de espera. Mas ele não queria sair do jogo, então o deixamos lá.”

Bons números

Mordomo teve uma média extraordinária de 37,6 pontos por jogo na série contra o dólares, que eram considerados favoritos para chegar às finais da Conferência Leste. Ele marcou 56 pontos no jogo 4 antes de registrar 42 pontos no jogo 5.

“Esse é o nosso cara. Ele é nossa estrela. Ele é nosso jogador de franquia”, Mordomocompanheiro de equipe Kyle Lowry disse.

“Sempre queremos que ele se levante e esperamos que ele esteja bem, mas se não estiver, temos que encontrá-lo, segurá-lo … Mas é isso que ele faz. Ele terminou o jogo e é um cara duro.”

Mordomo serão avaliados pela equipe médica do clube para determinar se a entorse de tornozelo é de Grau 1 (leve), Grau 2 (moderado) e Grau 3 (grave).