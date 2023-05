Micah Parsons e Robert Griffin III pedem orações enquanto Jamie Foxx sofre uma emergência médica

Dallas Cowboys‘ Micah Parsons e ex-zagueiro da NFL Roberto Griffin III estão pedindo às pessoas que orem pela saúde do ator Jamie Foxx depois que ele sofreu uma emergência médica. A filha de Foxx, Corrine, revelou a notícia em 11 de abril, mas não forneceu detalhes sobre o incidente.

Micah Parsons foi ao Twitter para expressar sua preocupação: “Por favor, Deus proteja um de nossos heróis negros !! Não posso perder um grande pai, irmão, filho e muitos de nós um herói !!”. Robert Griffin III também pediu aos fãs que orassem por Foxx, descrevendo-o como “muito mais do que um talentoso ator, comediante e músico”.

Foxx está atualmente filmando o próximo filme da Netflix “De volta em ação“, mas o incidente não ocorreu no set. O filme retomou a produção em 17 de abril sem Foxx. Sua co-estrela, Cameron Diazfoi visto no set com os dublês de Foxx.

Várias celebridades, incluindo Nick Cannon, Taraji P. Henson, LeBron James, Steve Harvey, Martin Lawrence e Tracy Morgan, enviaram seus votos de boa recuperação. Até comediante Kevin Hart compartilhou no “Impaulsive Podcast” que Foxx estava se recuperando.

Não houve mais atualizações da família de Foxx

Foxx ele mesmo fez uma postagem no Instagram há uma semana, agradecendo Micah Parsons e todos os que lhe enviaram amor. No entanto, a conta do Instagram de sua filha permaneceu relativamente silenciosa durante sua provação. Ela apenas postou um anúncio da Intel e apagou a postagem anunciando a situação de seu pai.

A família de Foxx não compartilhou nenhuma atualização sobre sua condição, mas Aaron Johnson, do RadarOnline, relatou que eles estão se preparando para o pior cenário e chamaram um neurologista para avaliar sua complicação médica.

Foxx, um Dallas Cowboys fã, visitou o campo de treinamento da equipe em Oxnard, Califórnia, no ano passado. Sua recuperação provavelmente envolverá recuperar o atraso em seu time favorito, incluindo assistir Micah Parsons jogar.