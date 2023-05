Micah Parsons sem desculpas depois que torcedores do Cowboys criticaram sua camisa do 76ers

Dallas Cowboys Zagueiro Micah Parsons está causando alvoroço entre os torcedores de seu time com mais uma demonstração de apoio aos esportes da Filadélfia, desta vez durante o jogo 4 das semifinais da Conferência Leste entre o 76ers e o celtas de Boston no Eliminatórias da NBA de 2023 no domingo.

Parsons, que vem de Harrisburg, Pensilvânia, há muito tempo é fã dos times esportivos da Filadélfia, incluindo os rivais de Dallas, os Eagles.

Chris Vaughn recruta seu filho Deuce para os Cowboys

A estrela de 23 anos foi flagrada nas arquibancadas usando um Tyrese Maxey jérsei. Nas redes sociais, os fãs do Cowboys expressaram seu descontentamento com a escolha do traje de Parsons.

Muitos pediram que ele se concentrasse no futebol e deixasse o basquete em paz. Alguns o acusaram de ser desleal aos Cowboys e questionaram seu comprometimento com o time. Apesar das críticas, Parsons defendeu sua escolha de vestir a camisa do 76ers.

“Maxey [is] do Texas”, tuitou Parsons. “Lol.”

Micah Parsons não come saudável

Parsons piorou ainda mais a situação ao admitir que estava comendo um hambúrguer, apesar de saber que não era saudável.

“Caramba, é claro que fui pego comendo algo que não deveria! SMH”, tuitou Parsons.

Parsons teve uma emocionante vitória na prorrogação para os Sixers, graças a uma vitória tripla de James Harden.

Quando ele se tornar um agente livre em 2026, não há dúvida de que ele vai querer jogar pelos Eagles.