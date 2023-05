Michael Bisping: Conor McGregor ‘precisa largar as coisas boas, voltar aos shakes de proteína e mingau’

Como a maioria dos fãs de MMA, Michael Bisping quer ver Conor McGregor retornar para enfrentar Michael Chandler mais cedo ou mais tarde. Mas ele parece um tanto cético que isso possa acontecer em 2023.

O ex-campeão dos médios do UFC discutiu a expectativa de luta de McGregor com os colegas O lutador final 31 treinador Michael Chandler e estabeleceu um cronograma potencial para a luta, o que pode ser complicado – McGregor não está no grupo de testes da USADA e é obrigado a se inscrever seis meses antes de competir.

“Onde estamos agora? Poderia. Então, seis meses, você pode lutar no final do ano”, disse Bisping em seu canal no YouTube. “Acho que a ideia foi o Madison Square Garden [in November]vai ser Jon Jones e Stipe Miocic, a julgar pelo que todo mundo tem dito online.

“Então, o cartão final do ano na T-Mobile Arena em Las Vegas [in December], eles ainda têm sete meses para isso. Então McGregor só precisa entrar no pool de testes. Ele precisa sair do… seja lá o que estiver fazendo. Ele tem que largar as coisas boas, e voltar aos shakes de proteína e mingau, e ficaremos bem. Ele tem que trabalhar, tem que treinar, tem que ir à academia, tem que fazer de tudo.”

A luta proposta entre McGregor e Chandler deve ocorrer nos meio-médios. O ex-campeão de duas divisões fará sua primeira aparição no octógono desde que quebrou a perna na derrota por nocaute técnico para Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021 – sua segunda derrota consecutiva contra o ex-campeão interino.

Chandler, ex-campeão dos pesos leves do Bellator, está 2-3 em cinco lutas na promoção, incluindo uma derrota por finalização no terceiro round para Poirier em sua última luta no UFC 281 em novembro passado.