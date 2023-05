Michael Block enterra o maior hole-in-one no PGA Championship

Michael Blockum dos 20 profissionais do clube participantes do Campeonato PGA 2023, acertou um ás no buraco 15, o ponto de exclamação para um desempenho incrível no torneio. O Oak Hill East Course tem sido incrivelmente difícil até mesmo para os melhores jogadores de golfe, mas ele permaneceu focado no laser.

Block, 46, ficou feliz em fazer o corte. Ele está atualmente empatado em 17º lugar com alguns buracos restantes.

Tom Kim é coberto de lama depois de cair no marshand durante o PGA Championship

Seguindo seu incrível hole-in-one, Block jogou bem e acenou para a multidão, enquanto Rory McIlroy ficou ao lado dele em reverência.

A adrenalina da incrível tacada atrapalhou o desempenho de Block no buraco seguinte com duas tacadas ruins consecutivas.

Se Block conseguir terminar entre os 15 primeiros, ele receberá um convite para o Campeonato PGA do ano que vem, mas já provou seu valor.

Melhor hole-in-one de todos os tempos?

O hole-in-one de Block é definitivamente a tacada do torneio e um dos maiores ases da história do golfe.

A tacada só se torna mais fascinante ao considerar que Block não deveria estar jogando tão bem quanto está neste campo difícil.

Alguns dos maiores jogadores de golfe, incluindo Jon Rahmtêm lutado muito, especialmente no sábado com a chuva torrencial.

Block, que dá aulas em um campo de golfe público no sul da Califórnia há mais de 20 anos, disse que está vivendo um sonho.