Michael Chandler: Relacionamento com Conor McGregor, rival do TUF 31, não é ruim ‘para um cara cujo rosto você quer arrancar’

Michael Chandler se dá bem com Conor McGregor, embora esteja claramente aproveitando a oportunidade para derrubar o ex-campeão de duas divisões do UFC.

Os fãs logo terão muitas oportunidades de ver Chandler e McGregor trocando tiros verbais (e talvez até físicos) com O lutador final 31 estreia na noite de terça-feira. As estrelas do UFC atuam como treinadores adversários no programa e devem se enfrentar em uma disputa dos meio-médios em data ainda a ser definida.

Em um vídeo pré-show no YouTube, Chandler elaborou como a dinâmica entre ele e McGregor se desenvolveu durante as filmagens.

“Está em toda a internet, obviamente vocês viram o empurrão, o empurrão, o empurrão na cara ouvido em todo o mundo, visto em todo o mundo, e a frase ‘Você fará o que mandarem’ que Conor já colocou fora. … Acho que Conor McGregor e eu temos um relacionamento muito bom ”, disse Chandler. “O melhor relacionamento possível para um cara cujo rosto você quer arrancar. Ele é um competidor difícil. Ele é um cara confiante e acredita em si mesmo mais do que qualquer um que você possa ver por aí. É assim que ele se comporta, essa é sua marca, esse é o ‘notório’ Conor McGregor, essa é sua persona completa.

“Então, no final das contas, ele me vê como uma ameaça porque vamos lutar um contra o outro. Ele me vê como uma ameaça neste programa, ele não quer perder, ele quer que o Time McGregor vença. Ele tem seus caras com quem construiu laços. Talvez eu tenha derrotado um dos caras dele, o que é que brota dentro dele? Que tipo de raiva isso brota dentro dele? Talvez o cara dele vença o meu cara. Que tipo de orgulho e confiança arrogante e realmente joga sal na ferida que brota dentro de Conor, porque Conor é bom em todas essas coisas?

Chandler começou a correr desde que ingressou no UFC em 2021, ganhando dois prêmios de Luta da Noite e dois bônus de Performance da Noite em apenas cinco participações na promoção. O tricampeão dos pesos leves do Bellator teve resultados mistos, indo apenas 2-3 nessas lutas, mas as guerras em que ele se envolveu contra a competição de elite continuaram a agradá-lo aos fãs e ao front office.

Ele também é conhecido por ser um dos lutadores mais confortáveis ​​no microfone, habilidade que o ajudou a lidar com McGregor no TUF 31.

“Conor gosta de falar, ele gosta de entrar na sua cabeça”, disse Chandler. “Conor gosta de ser o cara que estabelece o domínio tanto fisicamente, na forma como ele se posiciona como anda, mas também lingüisticamente. As coisas que ele diz, o jiu-jitsu verbal, se você quiser. Então Conor e eu tivemos nossos momentos, altos e baixos, de muito respeito. Acho que respeito muito ele como competidor, acho que ele me respeita como competidor. Ele disse algumas coisas elogiosas sobre mim, eu digo coisas elogiosas sobre ele também.

“Também dissemos onde somos muito ousados ​​em nossa previsão. Ele acredita que vai me cortar. Ele acredita que é um pouco picante demais, um pouco arriscado demais. Eu disse que vou espancá-lo com minhas mãos. Acho que minha previsão de Mystic Mike é que eu o nocauteie no segundo round. Eu saio lá, dou na cara dele, coloco o pé no acelerador cedo como sempre faço. Acredito que o derrubei no primeiro e ele murcha e eu o nocauteei no segundo.

Quando a luta deles for finalmente oficializada, não espere que Chandler aumente muito a conversa fiada, pois parece que sua experiência compartilhada com McGregor foi positiva em geral.

“Em última análise, tudo se resume a muito respeito entre Conor e eu, mas isso não significa que temos que gostar um do outro o tempo todo”, disse Chandler. “Podemos ter um dia realmente ótimo e no dia seguinte é como, ‘Ei cara, é dia de luta. Não fale comigo. ‘Ei cara, estou lidando com isso com meu cara, não fale comigo.’

“Então foi uma temporada que teve tantos cenários diferentes que fizeram você agir de forma diferente do que você poderia ter pensado que faria e essa foi a minha grande coisa nisso. Não sei como vou reagir, responder, e o que você viu em alguns desses teasers foi nós respondendo ou reagindo de uma certa maneira e é tudo água passada e nos divertimos muito.”

O TUF 31 a estreia da temporada vai ao ar na terça-feira às 22h ET na ESPN e ESPN +.