Michael J. Fox é contra a reinicialização de ‘De Volta para o Futuro’: Você vai encontrar uma maneira melhor de contar a história?

Michael J. Fox colocou freios na ideia de um ‘De volta para o Futuro‘ reinício.

O ator de 61 anos, cuja carreira e batalha contra a doença de Parkinson é o foco do documentário ‘Still: A Michael J. Fox Movie’, explicou em sua última entrevista à Variety que não pensa em uma reinicialização da franquia É uma boa ideia.

“Acho que não precisa ser”, disse Fox à Variety. “Acho que Bob e Bob foram muito inteligentes sobre isso. Não acho que precise ser reiniciado porque você vai esclarecer alguma coisa? Você vai encontrar uma maneira melhor de contar a história? Duvido.”

A saga ‘De Volta para o Futuro’, lançada pela primeira vez em 1985, foi um sucesso mundial, arrecadando mais de 380 milhões de dólares em bilheteria. Isso foi apenas para o primeiro filme, mas os filmes seguintes também tiveram sucesso.

‘De Volta para o Futuro 4’ também não foi possível

Aliás, a saga que ficou em três filmes também não poderia ter uma quarta parte, pelo menos não com Michael J. Foxque disse que, se o diretor Robert Zemeckis e seu co-escritor Bob Gale tivesse pensado em um quarto capítulo, é muito provável que ele não pudesse participar.

“Tenho certeza de que alguém pensou nisso”, disse Fox à Variety. “Mas eu estava nos estágios iniciais do Parkinson naquele momento, então não sei se gostaria de assumir isso. Logo depois que a ‘Parte Três’ foi bem, pode ter havido conversas sobre isso, mas eu nunca me envolvi com eles.”