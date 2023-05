Mike McGlinchey: ‘Eu realmente não suportava Russell Wilson por causa de quantas vezes ele nos venceu’

Mike McGlincheyoutrora um feroz rival de Russel Wilsonmudou de opinião desde que se tornou companheiro de equipe do nove vezes quarterback do Pro Bowl na Denver Broncos.

após quinta-feira OTAs práticos, McGlinchey admitiu abertamente seu anterior desdém por Wilsonatribuindo-o ao sucesso esmagador do quarterback contra o São Francisco 49ersonde McGlinchey passou os primeiros quatro anos de sua carreira.

No entanto, o tempo que passaram juntos no vestiário dos Broncos rapidamente perspectiva alterada de McGlinchey. Ele falou muito bem de Wilson, elogiando sua Ética de trabalho e dedicação incansável ao jogo:

“Por muito tempo, eu realmente não aguentei Russel por quantas vezes ele nos venceu”, disse ele. “Estar no vestiário com ele e compartilhar o huddle tem sido uma experiência incrível. Russ é um burro de carga absoluto, incomparável em seu compromisso com o jogo e em sua busca pela grandeza. Sua paixão inabalável tem um impacto profundo em todos ao seu redor”, continuou ele.

“Não há como negar as razões por trás de seu notável sucesso na liga. Estou realmente empolgado com o que podemos alcançar juntos. Com Treinador [Payton]Russoe o talento excepcional de nossa equipe, temos uma chance genuína de elevar o jogo de Wilson a patamares ainda maiores”, acrescentou McGlinchey.

O domínio de Wilson alimenta a rivalidade: a jornada de McGlinchey de inimigo a amigo

McGlinchey foi jogado na rivalidade acalorada entre os 49ers e a Seattle Seahawksliderada por Wilson, quando foi escolhido como a nona escolha geral na Draft da NFL de 2018. Ao longo de sua carreira, Wilson tem sido um oponente formidável, assombrando o 49ers em várias ocasiões, mesmo antes de McGlinchey entrar no time. NFL. Com um recorde impressionante de 18-4 contra São Franciscoincluindo uma vitória memorável na Jogo do Campeonato da NFC de 2013Wilson tem sido um espinho constante no lado dos 49ers.

Arizona Cardinals são o único outro time contra o qual Wilson possui vitórias de dois dígitos (11). Em seus 21 encontros na temporada regular com os Niners, ele arremessou para impressionantes 4.353 jardas e 36 touchdowns.

Durante sua gestão com o 49ers, McGlinchey enfrentou Wilson e os Seahawks em sete confrontos diretos, resultando em um recorde de 2-5 sem brilho. Seu triunfo mais significativo na rivalidade ocorreu durante Semana 17 da temporada de 2019, quando o 49ers triunfou por 26-23, garantindo o NFC Oeste título e cabeça-de-chave no Eliminatórias da NFC.

Mesmo durante a notável temporada de 2022 do 49ers, onde terminou com um recorde impressionante de 13-4, Wilson conseguiu ofuscá-los. Liderando uma recuperação no quarto período, Wilson garantiu uma vitória de 11 a 10 para o Broncos sobre o San Francisco na semana 3.

Concluindo seu contrato de calouro com o 49ers na última temporada, McGlinchey tomou uma decisão crucial de unir forças com Wilson em Denver. O jogador de 28 anos assinou um lucrativo contrato de cinco anos, Acordo de US$ 87,5 milhões na agência livre, solidificando seu papel como lateral direito responsável por proteger o lado cego de Wilson.

Com sua rivalidade passada agora atrás deles, McGlinchey e Wilson estão prontos para criar uma parceria formidável no ataque dos Broncos. Enquanto a dupla entra em campo junta, a NFL espera ansiosamente para testemunhar o impacto que eles causarão e as alturas que podem alcançar.