Mike Perry mostra as consequências de quebrar os dentes de Luke Rockhold com o punho no BKFC 41

Mike Perry precisa de antibióticos depois de sua virada no BKFC 41. Mas você deveria ver o outro cara.

Perry não apenas quebrou os dentes da frente de Luke Rockhold no evento pay-per-view do último sábado, como soube no momento em que fez isso.

“Eu senti isso no meu punho, com certeza os dentes dele entraram nele”, disse Perry na segunda-feira. A Hora do MMA. “Eu estava tipo, ‘Seja o que for, mal posso esperar para pousar isso de novo e sentir isso de novo. Eu quero sentir isso em meus dedos novamente.’”

E é por isso que Perry e o boxe sem luvas combinam como pêssegos e creme. Ele mostrou um corte na junta que acredita ter destruído a boca de Rockhold; a lesão exigiu tratamento extra para prevenir uma infecção.

Valeu a pena.

“Seja lá o que for, eu acabei de acertá-lo, e depois de acertá-lo, ele ficou na defensiva por cerca de 30 segundos, movendo-se, tentando se mover, e ele não estava tentando ser atingido novamente. Perry continuou. “E então, quando saímos daquele clinch, ele disse, ‘Cara, eu não consigo nem morder este bocal’, como se seus dentes estivessem todos dentro.”

Rockhold conseguiu atordoar Perry em pelo menos uma ocasião. Perry, porém, continuou a persegui-lo e acertou os chutes que fizeram Rockhold se virar para o árbitro Dan Miragliotta e sinalizar que ele havia terminado de lutar.

Com uma vitória por nocaute técnico em 1:15 do segundo round, Perry, de 31 anos, conquistou sua terceira vitória consecutiva no BKFC, eliminando um ex-campeão dos médios do UFC – e provavelmente retirando-o desse modo de combate específico; Rockhold disse mais tarde que poderia “verificar sem luvas da lista” e estava ansioso para calçar luvas mais uma vez.

Rockhold se perguntou se um bocal melhor ou uma barba teriam salvado seus dentes e o lábio inferior, que apresentava um corte ruim. Perry não tem tanta certeza.

“Eu estava tipo, ‘Oh,’ porque eu queria que a vitória parecesse logo depois de acertá-lo”, disse Perry. “Mas ele comeu aquela dose. … Mas então, ele disse, ‘Droga, eu não quero pegar de novo.’ … É mais do que apenas o lábio, é mais do que apenas o tiro de dentes. E sim, eu causei isso. Acho que o acertei no lábio, o que quebrou aqueles dentes – tudo isso passou.

Perry assistiu ao vídeo que Rockhold postou e também notou os outros danos em seu rosto.

“Ele tem dois olhos roxos”, disse Perry. “Ele está com um caroço no rosto. Então eu bati nele com mais tiros, mas é como se eu estivesse batendo nele tão rápido, era difícil as pessoas verem onde foi o tiro, quando foi, por que ele desistiu.

“Eles estavam tentando me desacreditar, [saying], ‘Oh, Luke simplesmente desistiu.’ Ouça, estávamos apenas dois e meio, três minutos nessa luta, e eu já havia causado alguns danos significativos que as pessoas simplesmente não conseguiam acompanhar.

Perry lidou com seus próprios danos significativos em uma carreira de esportes de combate que durou quase uma década. Ele chamou seu nariz gravemente desfigurado após uma luta em 2019 que o mandou para o hospital como parte da “história do esporte”, assim como o cotovelo que nocauteou Jake Ellenberger em 2017.

Lesões horríveis fazem parte do esporte, e Perry acredita que, independentemente de estar sofrendo ou recebendo, ele está criando memórias que o manterão ocupado no ringue.

“É boxe, mas é pior do que boxe, porque veja o que acontece”, disse ele. “Eu posso simplesmente arrancar seus dentes da sua boca.”