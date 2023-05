Mike Perry quer Conor McGregor em seguida, a maior luta do mundo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Mike Perry quer uma GRANDE luta… uma grande luta contra Conor McGregor.

Poucos dias depois de Perry, de 31 anos, derrotar o ex-campeão do UFC Lucas Rockhold no BKFC 41 no Colorado, e depois veio cara a cara com “The Notorious”, conta a ex-estrela do UFC da Flórida TMZ Sports ele quer dar uma surra na maior estrela dos esportes de combate.

“Eu acho que uma luta [with Conor] seria muito divertido. A construção. A conversa de merda”, diz Mike, antes de explicar, apesar de residir em diferentes promoções, a luta pode realmente acontecer.

“Você sabe que ele ainda está no UFC. Vamos torcer para que ele vença Michael Chandler, então podemos realmente fazer a maior luta marcada do mundo, ‘Platinum’ Mike Perry vs. ‘The Notorious’ Conor McGregor.”



Perry diz que se o mundo não sabia que ele era um fodão no ringue antes de sábado à noite, eles sabem agora depois de forçar Rockhold a desistir após sofrer uma lesão durante a luta.

“Luke ajudou com isso. O mundo sabe que ele era uma ameaça séria. Um competidor muito forte. Um bicampeão mundial e eu fiz parecer fácil.”

(Também conversamos com Perry sobre a luta com Rockhold.)



Se Conor não der certo, Mike tem alguns outros oponentes em mente.

“Tommy Fury é interessante. Logan Paul. Essas são boas lutas populares. Lutas possíveis também.”

Mas, McGregor é a luta, no que diz respeito aos MPs. Perguntamos se ele tinha uma mensagem para Conor.

“Conor, ‘The Notorious’ Conor McGregor vs. ‘Platinum’ Mike Perry é a única luta a fazer. É a luta número um do mundo. Todos os fãs querem. Grandes perfuradores de força. Eu sou o melhor boxeador, e isso não é desrespeito para você, companheiro “, disse Platinum Perry.