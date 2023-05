Mike ‘The Situation’ Sorrentino quer encontro com Aaron Rodgers após o grito de ‘Jersey Shore’

Se Aaron Rodgers quer trocar bolas de futebol por socos neste verão, Mike “A Situação” Sorrentino é tudo para isso — andaimes TMZ Sports ele absolutamente quer se conectar com a estrela da NFL após o grito de “Jersey Shore” do quarterback na semana passada.

“Acho que é obrigatório”, disse Mike sobre um encontro com o novo sinalizador do Jets.

Se você perdeu, Rodgers revelou que tem um grande amor por The Situation, Pauly D, Snooki e o resto do elenco de JC na semana passada… favoritos do tempo.