Mike Tyson revela que Jamie Foxx ainda pode retratá-lo em um filme ou série, apesar do derrame

EUt foi Mike Tyson ele mesmo que confirmou O recente susto de saúde de Jamie Foxx provavelmente foi um derrame. Ninguém da família do ator veio contestar essas afirmações, o que significa que há alguma verdade nelas. No entanto, a mesma entrevista nos deu um momento em que Tyson também confirmou que Jamie Foxx ainda está programado para interpretá-lo em um filme ou série limitada. Esta é uma boa indicação de que Foxx está se recuperando do que aconteceu com ele e ele continuará com sua já impressionante carreira artística. Tyson não gostou nada da maneira como o Hulu o sujou, usando seu nome e imagem para criar uma série sobre sua vida. Mike os odiou por fazer isso sem sua permissão e criticou a história como ‘touros *** t’.

Mike Tyson acidentalmente revela que Jamie Foxx sofreu um derrame

Jamie Foxx é velho demais para interpretar Mike Tyson?

Este retrato de Jamie Foxx de Mike Tyson passou por alguns estágios diferentes de criação e assumiu diferentes formas ao longo dos anos. Desde que o ator ganhou o Oscar de Ray em 2004, Jamie Foxx tem tentado fazer essa história decolar com vários grandes nomes ligados a ela. Primeiro, era para ser um filme dirigido por Martin Scorsese. Quando isso caiu, o projeto se transformou em uma série limitada dirigida por Antoine Fuqua. Tanto quanto Tyson sabe, essa última iteração é a que existe atualmente. Mas há um pequeno problema, Jamie Foxx já passou dos 50 e não está ficando mais jovem. Como o Fuqua resolverá esse problema?

Mike Tyson ofereceu pistas que ajudarão Jamie Foxx a ter um bom desempenho e, ao mesmo tempo, parecer mais jovem do que é agora. Scorsese já fez isso com muitos dos atores de ‘O Irlandês’. Notoriamente, ‘Benjamin Button’ é um dos filmes que fez isso melhor do que qualquer outro produto no cinema ou na televisão. Tyson revelou que é o caminho que eles seguirão com Jamie Foxx. Mas ele precisa se recuperar completamente primeiro. Isto é o que Mike disse: “Era uma possibilidade. Você sabe, eu não sei o que vai acontecer agora, mas você sabe, é uma grande possibilidade … Jamie está mais perto da minha idade, então, para fazer isso, eles iam fazer o que fizeram com Benjamin Button. Iam fazê-lo parecer mais jovem.”