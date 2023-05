Miley Cyrus explica o real significado de ‘Flowers’… e não é o que você pensa que é

Tsucesso da música ‘Flowers’, criada por Miley Cyrus, é indiscutível. A cantora a escreveu em decorrência do rompimento com o ex-companheiro, o ator Liam Hemsworth, e suas letras são um apelo ao empoderamento e independência feminina em tal situação. No entanto, a artista reconheceu à revista Vogue que sua intenção inicial ao compor era diferente.

Isso é o que Ciro explicou à referida publicação: “Eu realmente escrevi de uma maneira diferente. O refrão era inicialmente ‘Posso comprar flores para mim, posso escrever meu nome na areia, mas não posso me amar mais do que você. O a versão final, que foi um grande sucesso internacional, teve um significado diferente.

A letra definitiva de ‘Flowers’ de Miley Cyrus

Nesse sentido, a composição final fica assim, com uma alteração substancial na última parte: “Posso comprar flores para mim, posso escrever meu nome na areia, posso falar comigo por horas e dizer coisas que você não pode. entenda, eu posso me levar para dançar e dar as mãos. Sim, eu posso me amar melhor do que você.”

Ciro explicou na revista Vogue que o tom pretendido para ‘Flowers’ era mais um estilo dos anos 1950. “Foi a música mais triste. Sim, eu posso ser minha própria amante, mas você é muito melhor. A versão final é um pouco de fingimento até você fazer, da qual sou um grande fã”, disse o americano cantor confessou.

A separação de Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Sobre o relacionamento dela com Hemsworth, a cantora fala sobre isso durante a entrevista com naturalidade. “Eu não apagaria minha história nem quero que ela seja apagada. Ter uma vida interessante faz com que você possa contar histórias interessantes”, disse ela.

Ciro admitiu que se vê como uma escritora quando se trata de explicar suas experiências.

Ciro tem se mostrado uma pessoa muito mais madura e experiente do que antes: “Eu sei que costumava agir como uma louca e costumava ser divertida. Você diz que eu costumava ser selvagem e eu digo que costumava ser jovem.” A música ‘Flowers’ acumula 437 milhões de visualizações somente no YouTube. O sucesso é indiscutível e o single permitiu que ele alcançasse o primeiro lugar na parada da Billboard dez anos depois.