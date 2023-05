Miley Cyrus faz topless nas redes sociais para divulgar seu próximo single

Miley Cyrus deixou os fãs em frenesi depois de compartilhar uma foto ousada de topless nas mídias sociais para promover o que os fãs acreditam que será seu próximo videoclipe.

A cantora de 30 anos não é estranha a ultrapassar os limites e seu último movimento a levou 220 milhões de seguidores conversando.

Na fotografia, Miley pode ser vista deitada em uma cama branca de babados com o cabelo solto em um estilo solto. O Wrecking Ball A cantora está vestindo um par de jeans azul escuro, com um braço sobre o peito, enquanto ela olha sedutoramente para a câmera, mostrando várias de suas tatuagens no processo.

Será que “Jaded” será o próximo hit de Miley Cyrus?

Legendando o post com letras da segunda faixa de seu álbum no topo das paradas Férias de verão sem fim, Miley escreveu: “Você está sozinho agora e eu odeio isso.” Os fãs foram rápidos em especular que a faixa, Cansadoseria o próximo single da cantora, com muitos comentários na postagem.

um fã entusiasmado @princeofcyrus_ escreveu: “JADED ESTÁ REALMENTE CHEGANDO.” Enquanto @Alvinwtt implorou: “Miley, pelo amor de Deus, faça de jaded um sucesso estrondoso como flores.” @marigmnz acrescentou: “OMG VAMOS SIM, ELA VAI FAZER FAN SERVICE.”

Com flores estendendo a mão um bilhão de streams este mês, Miley quebrou recordes importantes. Os fãs especularam que certas letras de Férias de verão sem fim são uma referência ao seu divórcio do ator de Hollywood Liam Hemsworth. No entanto, uma fonte revelou que Miley está pronta para “contar seu lado da história”.

“Ela não está tentando bater em Liam, mas sente que tem todo o direito de possuir a narrativa depois que todos a criticaram após o rompimento”, disse a fonte. “Todo mundo a culpava pelo divórcio e a chamava de criança selvagem, mas isso não era justo. O relacionamento e o casamento deles eram tóxicos e ela estava com o coração partido.”

Os fãs estão ansiosos pelo lançamento de Cansadocom @aaron_phillip perguntando: “Omg pleeeek, estamos recebendo Jaded MV?!?!” (sic) e @tristanwrogers prevendo: “O vídeo cansado vai me destruir.” @caarlitostr simplesmente exigiu: “Largue o vídeo.” Parece que o último movimento de Miley certamente fez as pessoas falarem, e os fãs mal podem esperar para ver o que ela fará a seguir.