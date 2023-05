Milhões Comemoram a Inesperada Vitória dos Brasileiros com Dívidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovou os fundamentos do programa social Desenrola, que deverá ser entregue para apreciação ao Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad (PT). Milhões de cidadãos inadimplentes de todo o país celebram a decisão do Governo Federal, visto que deverá beneficiá-los ativamente.

Todavia, o programa ainda está em estudo, mas estima-se que ele passará a valer em tempo hábil. O secretário do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou em entrevista neste mês de maio, que o governo começará as negociações sobre o Desenrola, e que já tem uma data prevista para o seu lançamento.

Galípolo diz que o programa Desenrola começará no meio do ano, e que o Ministério da Fazenda está ávido para liberar logo seu projeto. Vale ressaltar que esta é uma estimativa, pois não há uma data oficial para o seu lançamento. Espera-se que ele possa atender os cidadãos brasileiros inadimplentes.

O programa Desenrola foi uma das promessas de campanha do presidente Lula, durante as eleições do ano passado. Ademais, seu objetivo principal, é o de auxiliar os brasileiros que possuem débitos em aberto, a quitarem as suas dívidas. Espera-se que eles possam negociar, e conseguir limpar seus nomes na praça.

Programa Desenrola

A princípio, espera-se que com o programa Desenrola do Governo Federal, haja um incremento na economia do país. Isso se deve ao fato de que no momento em que uma grande parcela da população está endividada, ela consome menos. Com débitos em atraso, há uma necessidade de economizar dinheiro.

O programa Desenrola já teve a aprovação de Lula, mas precisa ainda da sinalização do Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad, para começar a valer. Vale ressaltar que por conta dele não ter ainda saído do papel, várias pessoas têm alegado que está demorando muito e esperam ávidas para receber o benefício.

De acordo com o Governo Federal, esta é uma ferramenta multifacetada, e que é preciso criar um aplicativo próprio. Existem ainda alguns detalhes a se observar na criação do sistema do programa Desenrola. O presidente Lula afirmou que não deseja lançar um projeto ainda em fase de testes.

Atualmente, estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas no país, possuem dívidas com seu cartão de crédito. Aliás, Lula, diante desta estatística, solicitou ao Ministério da Fazenda e da Casa Civil, um estudo em conjunto, ágil, para que o projeto chegasse rapidamente aos cidadãos beneficiários do programa.

Dívidas dos brasileiros

O programa Desenrola, do Governo Federal, busca auxiliar os cidadãos a refinanciar suas dívidas. Fernando Haddad diz que ele é bastante promissor, até mais do que foi pensado inicialmente. Ele afirma que o projeto trará uma dinâmica econômica notável a um curto prazo, beneficiando milhões de brasileiros.

Espera-se que com o projeto, haja a possibilidade de incluir no sistema operacional, todos os débitos que podem ser negociados. Em síntese, sobre o fundo garantidor do Desenrola, ele deve auxiliar na negociação de até R$ 50 bilhões, beneficiando cerca de 37 milhões de pessoas físicas em todo o território nacional.

Uma outra questão que vale a pena mencionar , é a de que há uma sinalização dos credores ao Governo Federal, e um interesse especial pelo projeto. De fato, as empresas esperam que haja uma grande expansão do programa Desenrola, muito além das faixas subsidiárias estipuladas pelo Palácio do Planalto.



Em relação ao potencial de débitos a serem quitados, espera-se que 72 milhões de CPFs sejam beneficiados, com R$ 430 milhões em dívidas protestadas nos órgãos de controle de crédito como a Serasa e o SPC, por exemplo. Haddad diz que o projeto pode ser um sucesso e tem muitas chances de sua implementação ser rápida.

Programas do Governo Federal

O presidente Lula discute o programa Desenrola, do Governo Federal, junto a outros benefícios dados aos cidadãos com dificuldades financeiras, como o Bolsa Família e o novo salário mínimo. Há uma nova tabela do Imposto de Renda. Juntos, eles devem permitir a estas famílias um retorno ao mercado consumidor.

Em conclusão, o programa Desenrola ainda não teve um lançamento oficial do governo, mas espera-se que seja um projeto importante para que os cidadãos possam negociar suas dívidas e voltar a ter um poder de compra. A proposta deve beneficiar milhões de cidadãos em vulnerabilidade financeira.

https://www.youtube.com/watch?v=kCjZB7Mg1kI