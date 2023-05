MILHÕES de Trabalhadores Recebem Benefício Liberado

Trabalhadores nascidos entre os meses de julho e agosto da iniciativa privada começaram a receber, nesta semana, o abono salarial de 2023 referente ao ano-base de 2021. A Caixa Econômica Federal informou que cerca de 3,9 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício, que totaliza um montante de R$ 3,8 bilhões.

O valor do abono salarial varia conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base. Receberão o benefício, de até um salário mínimo, aqueles que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2021.

Critérios para receber o abono salarial

O abono salarial do PIS/Pasep já está disponível para milhões de trabalhadores brasileiros que atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação trabalhista. O benefício é um direito anual que garante o pagamento de um salário mínimo para trabalhadores de carteira assinada. Nesta semana, um novo lote foi liberado.

Para ter direito ao abono salarial, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano-base e ter remuneração média de até dois salários mínimos mensais. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Os cidadãos inscritos no PIS podem fazer o saque do abono em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Já os inscritos no Pasep devem sacar o benefício em agências do Banco do Brasil. É importante que aqueles que trabalharam com carteira assinada em 2021 e atendem aos critérios de elegibilidade verifiquem a disponibilidade do abono salarial.

Qual o valor o PIS/Pasep?

O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado durante o ano-base, o que significa que quem trabalhou o ano inteiro receberá o valor integral e quem trabalhou por um período menor receberá um valor proporcional. Isso significa que aqueles que trabalharam apenas 3 meses durante o ano base deverão receber apenas R$ 330,00.

A tabela de pagamento do abono salarial é divulgada anualmente pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, responsáveis pelo pagamento do benefício. É importante lembrar que o valor do abono é diferente do salário mensal e que para receber o benefício é preciso estar inscrito no PIS/Pasep.

Veja como sacar o benefício

Após terem os valores do PIS disponibilizados em conta, os trabalhadores têm várias opções para sacar o dinheiro, incluindo agências da Caixa, lotéricas, autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Para realizar o saque em agências da Caixa, é necessário apresentar um documento oficial com foto e número do CPF. Já para realizar o saque em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes, é preciso ter o Cartão Social e a senha correspondente.

Em contrapartida, o pagamento do abono Pasep é depositado diretamente na conta corrente ou poupança do Banco do Brasil. Para sacar o abono salarial, os servidores públicos devem se dirigir a uma agência bancária com o documento de identificação oficial com foto e o número do CPF. Além disso, aqueles que não possuem conta no Banco do Brasil deverão retirar o benefício em correspondentes bancários autorizados.

O abono salarial do PIS/Pasep é um importante benefício para os trabalhadores brasileiros, garantindo um reforço no orçamento anual de milhões de famílias. Por isso, é importante que os trabalhadores que atendem aos critérios de elegibilidade verifiquem a disponibilidade dos recursos e realizem o saque dentro do prazo estabelecido.