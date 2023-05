Milt Larsen, fundador do Magic Castle, morto aos 92 anos

Milt Larsen fundador do lendário Magic Castle, morreu.

Fontes da família disseram ao TMZ que Milt faleceu enquanto dormia na noite de domingo em sua casa em Hollywood com seus amigos próximos e familiares ao seu lado.

Milt é muito conhecido no mundo da magia – formando o sempre popular Magic Castle… um clube privado para mágicos localizado no coração de Hollywood, CA, que também abriga a Academia de Artes Mágicas.

Ele e seu irmão Conta cresceram juntos em uma família de mágicos, e trabalharam juntos para promover o Castelo e recrutar membros, abrindo as portas em 1963.

Milt também comemorou o 50º aniversário de seu show anual, “It’s Magic!” com uma grande festa no então Kodak Theatre em 2006. Ele e Bill também foram homenageados com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.