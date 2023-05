Minnesota Vikings dá a maior pista até agora sobre o futuro de Dalvin Cook

Dalvin Cook esteve entre os NFLmelhores running backs nas últimas quatro temporadas. Desde sua campanha revolucionária em 2019, Cozinhar correu para 1.100 jardas a cada temporada e dois dígitos em touchdowns duas vezes.

Mas as lesões diminuíram Cozinhar ao longo dos anos, e sua produção diminuiu em 2022, apesar de sua presença em todos os Minnesota Vikings jogo. Ele fez uma quarta consecutiva Pro Bowl em 2022, mas o fez com uma média de baixa na carreira de 4,4 jardas por carregamento e apenas 69 jardas por jogo.

Como tal, o Vikings estão cada vez mais propensos a se separar do jogador de 27 anos após 1º de junho, o que significa que ele se tornará um agente livre.

Vikings removem Cook de banners de mídia social

Minnesota deu o passo ousado, se não revelador, de apagar Cozinhar da equipe Facebook e Twitter perfis, apontando para uma saída para a antiga escolha de segunda rodada.

O Vikings substituiu Cook por Alexandre Mattisonque marcou cinco touchdowns em uma função limitada no ano passado e deve ser o titular em 2023 se Cook for dispensado.

MattisonO salário de Cook é consideravelmente menor do que o salário-base de US$ 10,4 milhões de Cook, e Minnesota está motivado a ficar mais jovem no cargo, economizando dinheiro no processo.

Ezekiel Elliott e os Vikings combinam?

Antigo Dallas Cowboys estrela Ezequiel Elliot permanece sem assinatura, apesar Dallas‘ divulgou o desejo de contratá-lo novamente. Elliot exigiria um salário robusto, porém, o que pode não fazer sentido para um Minnesota equipe buscando cortar custos.

quem assina Cozinhar estará recebendo um corredor de downhill talentoso e contundente que permanece produtivo apesar de seus problemas de lesão. Equipes com amplo espaço na tampa, como o Chicago Bears e a Arizona Cardinalspoderia segmentar Cook em um acordo de curto prazo, ou o antigo Estado da Flórida de volta poderia levar menos dinheiro para estar em uma equipe mais bem-sucedida – como o São Francisco 49ers.